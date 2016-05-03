Недвижимость на Коста Брава: высокая популярность

На сегодняшний день Испания является одной из стран, где особой популярностью пользуются покупки апартаментов, вилл, особняков: согласно официальным данным, страна занимает в этом направлении второе место.

При этом одни из самых востребованных предложений представлены на роскошном побережье Коста Брава. Эта полоса, омываемая водами чистого Средиземного моря и окруженная великолепной природой, привлекает туристов с давних пор. Сейчас же она все чаще рассматривается именно в качестве получения в личную собственность недвижимости высокого уровня и по достаточно приемлемым ценам. Основными покупателями здесь сегодня являются россияне, а также европейцы, преимущественно в лице французов и бельгийцев.

Недвижимость на Коста Брава привлекает несколькими значимыми моментами. Так, здесь представлены виллы и апартаменты очень высокого класса, но при этом регион характеризуется невысокой плотностью застройки, что позволяет окружить себя достаточно уединенным пространством и быть вблизи от цивилизации. В шаговой доступности от элитного жилья находятся прекрасные пляжи, отличные поля для гольфа. Также без проблем можно добраться до горнолыжных курортов и французского Лазурного берега. В качестве дополнительных преимуществ предложений на Коста Брава можно выделить стабильный рост цен на недвижимость различных форматов, возможность приобретения имущества по кредитной программе. Также стоит отметить, что на таком жилье можно хорошо зарабатывать, поскольку его легко сдавать в аренду, особенно в пляжный сезон.

С приобретением недвижимости на Коста Брава сегодня не возникает проблем в свете присутствия на рынке таких компаний, как Damlex Realty. Агентство недвижимости выходит в интернете по запросу «immobilier Costa Brava» и предлагает на своем сайте ознакомиться с актуальными вариантами жилья в Испании. Сотрудники организации оказывают квалифицированную поддержку в широком спектре вопросов. Они могут подобрать оптимальное решение для покупки среди десятков вариантов, ориентируясь на требования клиента и его материальные возможности. Также специалисты становятся настоящими палочками-выручалочками в правовом поле, поскольку приобретение зарубежных домов обязательно имеет особенности, о которых могут быть не осведомлены иностранцы, а иногда и жители страны.

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