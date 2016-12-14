Найти деньги не выходя из дома

У каждого бывают случаи, когда деньги нужны прямо сейчас. На самые непредвиденные проблемы, которые всегда не вовремя, на бытовую технику, без которой не обойтись, на платье, без которого судьбоносная встреча может пройти не так.

Именно для незапланированных, но неотложных трат должна быть под рукой кредитная карта. Чтобы стать её владельцем не нужно даже выходить из дома или офиса. Имея под рукой компьютер или мобильное устройство с выходом в глобальную сеть, оформить кредитную карту через Интернет можно за несколько минут на сайте Банка Тинькофф.

Для начала процедуры оформления на сайте необходимо выбрать опцию «оформить кредитную карту». Из документов для открытия кредитной линии на 300 000 рублей понадобится только паспорт – его данные необходимо ввести в анкету на этапе создания заявки. Через две минуты после подачи заявки банк сообщит о своём решении. После одобрения заявки оформление кредитной карты можно считать законченным. При необходимости уточнить информацию сотрудники банка оперативно свяжутся с заявителем по телефону.

Новую кредитку банк бесплатно доставит клиенту по удобному адресу в любом уголке страны в срок от одного до семи дней. Так что получить кредитную карту можно тоже не выходя из дома. Чтобы начать совершать покупки или снять деньги, карту необходимо активировать – сделать это также можно в режиме онлайн на сайте банка. После получения ПИН-кода обладателю карты останется лишь поставить свою подпись на её обороте шариковой ручкой. С этого момента кредитная линия открыта и будет беспроцентной для клиента, который вернёт заёмные средства в полном объёме в срок до 55 дней.

Банковская карта, заказанная через Интернет, ничем не отличается от полученной в офисе банка. Её пользователям доступны все опции, необходимые для комфортного и оперативного обслуживания. При этом интернет-банк, мобильный банк и СМС-информирование о движении средств будут подключены бесплатно.

Кредитная карта – удобный современный инструмент, который при грамотном использовании значительно расширяет возможности своего владельца: он готов даже к неожиданным финансовым вопросам, требующим быстрого принятия решений. Когда копить сложно или невыгодно, кредитка с длительным беспроцентным периодом может ощутимо сократить путь к мечте. Чтобы такая возможность была доступна в любой момент, оформить карту с кредитным лимитом лучше заранее. Тем более, что для этого даже не нужно выходить из дома.