Микрокредит от МФО: как заключить договор правильно

Сервис подбора микрозаймов Combomoney провел исследование с целью выяснить, какие основные ошибки допускают пользователи при заключении договора с МФО. В первую очередь, потребителям нужно знать, что микрофинансовые организации в Казахстане могут осуществлять свою деятельность только после прохождения регистрации в Нацбанке и включения в соответствующий реестр. Узнать, входит ли конкретное МФО в данный реестр, можно на сайте финансового регулятора.

Как показало исследование, большинство жалоб от заемщиков, которые поступают в Нацбанк, связано с недостаточно детальным изучением условий договора до его подписания. Поэтому, прежде всего, рекомендуется тщательно вчитываться во все пункты соглашения. К сожалению, сегодня множество заемщиков подписывают договор без оценки возможных рисков и изучения условий.

Отметим, что микрокредит имеет несколько отличий от потребительского займа. Прежде всего, это упрощенный порядок оформления. Например, многие МФО на сайте Combomoney.com (https://combomoney.com/kz/) предлагают ссуды без справки о доходах, залога, поручителей и т. п. Практически весь процесс оформления происходит в онлайн-режиме. При этом ответа от кредитной организации ждать придется совсем недолго – в среднем до 30-60 минут.

Кроме того, МФО более лояльно относится к заемщикам, у которых уже есть действующие кредиты, по сравнению с банками. Даже наличие просрочек не станет препятствием к получению ссуды в микрофинансовой организации. При этом использовать средства с такого кредита можно будет по своему усмотрению. В то же время потребительское кредитование в банках является целевым.

Распространенности микрокредитования способствует простота получения кредита и широкий выбор МФО. К тому же очень часто такие организации предлагают постоянным клиентам дополнительные скидки или более привлекательные условия. Чаще всего микрокредит выбирают люди, которые нуждаются в деньгах срочно. Это может быть оплата лечения, учебы, крупная покупка и т. д.

Следует отметить, что процентная ставка по таким займам, как правило, несколько выше, чем в банках. Это обуславливается более высоким риском для самого МФО. Кроме того, небольшими являются сроки и суммы микрозаймов. Поэтому использовать такой кредит для покупки жилья или машины не получится. А вот для восполнения временных финансовых трудностей до зарплаты, к примеру, этот вариант может стать оптимальным.