Люди все чаще готовы променять любимую квартиру на новостройку

Если проследить за актуальными тенденциями рынка жилой недвижимости последних лет, становится очевидно, что интерес людей к новым жилых комплексам с каждым годом становится все больше. Многие семьи, у которых уже есть квартира в старом доме, выставляют жилплощадь на продажу, чтобы обзавестись квадратными метрами в новостройке. А если речь идет о покупке долгожданного жилья, вторичный рынок и вовсе рассматривается крайне редко.

Всепоглощающая мода

Думаете, такие тенденции характерны только для больших городов, где строительство новых жилых комплексов ведется наиболее активно? А вот и нет. Эксперты рынка недвижимости утверждают, что даже в относительно небольших населенных пунктах количество новых зданий неизменно растет. Достаточно проанализировать ситуации в городах пока что с небольшим населением.

Количество новостроек в этих небольших населенных пунктах заметно растет, все больше начинают строить новые жилые дома вокруг Бишкека. При этом эти новостройки ничуть не хуже столичных, посмотрите сами на портале по поиску жилой недвижимости Flatfy хотя бы на то, как красиво выглядят новые жилые многоквартирные дома или коттеджные городки и сколько они стоят.

В чем секрет

Если разобраться, то на самом деле, причин для выбора и покупки квартиры в новом жилом комплексе не так уж мало. В первую очередь, большинство покупателей называет доступную стоимость квадратного метра, особенно если выбирать комплекс на этапе строительства котлована. Кроме того, можно «поймать» акцию от застройщика или попасть на скидки в честь нового сезона или какого-нибудь праздника.

Еще одна причина, по которой граждане готовы переехать из любимой квартиры в новостройку, связана с высоким качеством такого жилья. Большинство современных комплексов от надежных застройщиков – это новые технологии строительства, качественные материалы и соответствие всем современным стандартам. В таком доме у вас будет бесшумный лифт, металлопластиковые окна и крыша, которая не протекает во время дождя. Можно ли сравнивать такие условия со старенькой «хрущевкой»?

Если добавить к этому списку продуманную и улучшенную планировку, благоустроенную территорию возле дома с местами для парковки и площадками для отдыха, развитую инфраструктуру, желание граждан обзавестись квартирой в новостройке станет, пожалуй, очень даже оправданным.

Но несмотря на такие привлекательные предложения жилья в новых домах, все равно будут люди, которые будут отдавать свое предпочтение вторичному рынку. Но как говорится, на каждый товар есть свой покупатель.