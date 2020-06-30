Ликбез населения со стороны СМИ по рынку недвижимости подкрепляют практические инструменты

Сегодня огромная часть материалов в средствах массовой информации посвящена ликбезу населения относительно грамотного совершения покупок на вторичном рынке недвижимости. Именно этот сегмент «грешит» непорядочностью со стороны продавцов, реализацией многочисленных мошеннических схем.

Журналисты не устают вещать с телевизионных экранов, посредством печатных и онлайн-изданий о необходимости быть предельно осторожными в приобретении квартир. В поддержку проводимой серьезной работы со стороны СМИ идут практические инструменты, позволяющие не просто узнать о подводных камнях сегмента, но и обойти их стороной. И здесь идет речь о проверке интересующего объекта на юридическую чистоту. Как следует из тех же средств массовой информации, сегодня эту процедуру можно провести даже самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов. На выручку приходят такие ресурсы, как https://rosreestr.net, где легко получить информацию из различных государственных баз данных.

Использование онлайн-помощников предельно интуитивно понятное, справиться с ним способен любой человек. Всего то и требуется, что указать в специальном поле адрес рассматриваемой недвижимости, а еще лучше – ее кадастровый номер. По введенному запросу система мгновенно отбирает все актуальные сведения и представляет их в удобной для рассмотрения форме. Из предложенной информации легко узнать не только фамилию, имя, отчество настоящего владельца квартиры, но и многие другие моменты, о которых так часто говорится в материалах СМИ. Так, сведения официальных источников совершенно точно указывают на наличие проблем, из-за которых новому владельцу придется потерять если и не все вложенные средства, то их солидную часть. Это могут быть самые разнообразные обременения, аресты и прочее, о чем продавцы предпочитают умалчивать.

С помощью интернет-площадок можно не только проверить жилье на правовую чистоту, но и получить документы, без которых невозможно проведение сделок купли-продажи. Здесь бумаги высылаются на электронную почту и в виду наличия цифровых печатей имеют полную юридическую силу. На их получение уходит минимум времени: обычно несколько часов против нескольких дней при решении вопроса в реальном пространстве. Стоимость получения документов демократичная. Услуги информационного характера могут и вовсе предоставляться на бесплатной основе.