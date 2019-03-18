Центр по координации ГГЮП при Министерстве Юстиции КР, при поддержке проекта ПРООН и МИД Финляндии «К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР», объявляет конкурс среди журналистов на лучший материал о системе Гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике.

В рамках конкурса будут рассмотрены материалы просветительского характера, в доступной форме, разъясняющие гражданам о системе правовой помощи в стране, о новшествах Закона О ГГЮП, о важности повышения правовой культуры, добросовестного исполнения обязанностей и соблюдение правовых норм, а также материалы, отражающие положительные примеры деятельности Центров бесплатной правовой помощи.

Основной целью конкурса является:

содействие правовому просвещению населения;

содействие в расширении доступа к правосудию и правовой информированности населения;

информирование граждан о системе Гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике, о Законе КР «О ГГЮП»,

информирование о деятельности ЦК ГГЮП и Центров бесплатной юридической помощи при территориальных управлениях юстиции;

привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам бесплатной правовой помощи в стране;

воспитание законопослушных граждан и ликвидация правовой безграмотности населения.

Победители конкурса будут определяться по отдельности для телевидения, радио, прессы и интернет-изданий. По итогам конкурса будут отобраны три победителя:

Телевидение – приз смартфон Радио – приз смартфон Пресса и интернет-издания — приз смартфон

Победителей определяет комиссия из представителей ЦК ГГЮП и ПРООН в КР.

Конкурсант должен отправить от одного и более материалов на кыргызском или на русском языках по электронной почте meri.bekeshova@undp.org, chalybaeva14@mail c 1 по 25 марта 2019 года. В письме необходимо указать сведения о себе: ФИО, место работы, контактные данные. Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе.

В каком виде принимаются материалы?

— теле-радио материалы должны быть загружены на видео или файловый хостинг (youtube, namba), организаторам по электронной почте отправляются только ссылки на них и следующие краткие сведения о материалах: дата выхода в эфир, тема, хронометраж;

— газетные и журнальные публикации должны быть отсканированы в формате pdf или jpeg и отправлены организаторам по электронной почте с информацией о дате публикации;

— журналисты, работающие в интернет-изданиях отправляют только ссылки на свои материалы в интернете;

Критерии оценки

Представленные работы должны соответствовать тематике и основным целям конкурса.

Стиль и форма: актуальность материалов, достоверность и информационная насыщенность, глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность подачи материала.