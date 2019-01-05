Конкурс по журналистике данных Eurasian Data Stories

Дата-журналисты из разных стран мира могут подать заявки на этот конкурс.

ForSet организует Евроазиатский конкурс журналистики данных (Eurasian Data Stories), в котором могут принять участие журналисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Грузии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, России, Словакии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

На конкурс принимаются основанные на поддающихся проверке фактах материалы на английском языке на общественно значимые темы. Формат может быть любым (статьи, видео, инфографика и т. д.). Материалы должны быть созданы специально для этого конкурса.

Два главных приза – 1 000 евро и поездка на фестиваль по журналистике данных в Тбилиси (DataFest Tbilisi 2019).

Заявки принимаются до 18 февраля.

Подробная информация

IjNet