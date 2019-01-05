Конкурс на лучший материал по приграничным вопросам

Пятница Февраль 15th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Deutsche Welle Akademie в рамках Проекта по улучшению освещения приграничных вопросов объявляет конкурс для журналистов Кыргызстана и Таджикистана на лучший материал по приграничным вопросам.
Цели конкурса: повысить качество и количество материалов в СМИ о наиболее значимых вопросах в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана, развитие профессиональных связей между СМИ обеих стран.
Проект по улучшению освещения приграничных вопросов нацелен на содействие повышению качества информации о приграничных вопросах и проблемах, улучшению информированности населения о наиболее значимых событиях на границе.
В конкурсную комиссию войдут медиа-эксперты и специалисты из Кыргызстана и Таджикистана.
Критерии оценки материалов:
- Достоверность;
- Сбалансированность;
- Нейтральность;
- Информативность;
- Актуальность;
- Соблюдение принципа “Не навреди!”;
- При описании конфликтных ситуаций – наличие компетентных источников, предлагающих пути решения;
- Содействие миру и добрососедству, расширению связей между населением двух стран.
Условия конкурса:
- В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в СМИ Кыргызстана и Таджикистана;
- Тематика материалов должна отражать общественно-значимые проблемы, события и процессы, актуальные для приграничных районов обеих стран:
- Использование природных ресурсов в приграничных районах;
- Условия, особенности, проблемы пересечения границ;
- Приграничная торговля и экономические связи;
- Культурно-исторические связи и традиции;
- Портреты жителей и жизнь в приграничных районах
Участники могут предложить свои темы на конкурс.
- Материалы, созданные совместно журналистами из Кыргызстана и Таджикистана, будут иметь преимущество.
- Материалы должны обязательно соответствовать стандартам качества информации, разработанным в рамках проекта и отраженные в Декларации о стандартах качества информации, при освещении приграничных вопросов. Редакции, готовые подписать данную Декларацию, будут иметь преимущество.
- На конкурс принимаются материалы: публикации в газете, на сайтах Интернет-изданий, информационных агентств, ТВ/Радио-, мультимедиа материалы. Необходимо присылать копии или ссылки на уже опубликованные и вышедшие в эфир материалы.
- Материалы могут быть на кыргызском, русском, таджикском языках.
Для участия в конкурсе необходимо прислать Заявку со следующей информацией:
- ФИО журналиста или группы журналистов;
- Название СМИ, имя руководителя;
- Юридический адрес, веб-сайт, тел., e-mail;
- Электронную копию (.pdf, .jpg) или ссылку на опубликованный/вышедший в эфир материал с подтверждением даты публикации/выхода в эфир (эфирная справка);
Для победителей конкурса предусмотрены призы:
1 место – ноутбук;
2 место – смартфон;
3 место – смартфон.
Материалы на конкурс должны быть опубликованы в период с 01 февраля по 20 октября 2019 г. в СМИ Кыргызстана и Таджикистана;
Заявку для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 17.00 ч. по местному времени 20 октября 2019 г. с указанием названия конкурса партнерам проекта: ОФ «Центр Медиа Развития» в Кыргызстане, Наргиза Нанакеева, nekki2012@gmail.com, +996 312 663013, в Таджикистане Нуриддин Каршибоев — +992 93 504 3013, knuriddin@yandex.ru