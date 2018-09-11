Конкурс для СМИ

Ассоциация «Юристы Кыргызстана» при финансовой поддержке Канадского Фонда местных инициатив (CFLI) начинает вторую фазу реализации Проекта на тему: «Расширение возможностей для женщин посредством продвижения антидискриминационного законодательства и практики в Кыргызстане». В рамках данного проекта Ассоциация “Юристы Кыргызстана” объявляет конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы по продвижению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) в Кыргызской Республике.

В 1979 году 18 декабря резолюцией 37/180 Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Кыргызская Республика присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З № 320-1 и СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П № 257-1.

31 декабря 2012 года Правительство Кыргызской Республики в соответствии с принятыми обязательствами Кыргызской Республики по выполнению Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Правительство Кыргызской Республики направляет «Четвертый периодический доклад Кыргызской Республики по выполнению норм Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». В данное время Межведомственной рабочей группой разрабатывается Пятый периодический доклад Кыргызстана по выполнению норм Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Ассоциация “Юристы Кыргызстана” проводит работу по анализу действующего законодательства и реализации на практике с широким обсуждением, в целях выроботки рекомендации по улучшению законодательства и по укреплению прав женщин.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

Привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам, связанным с дискриминацией в отношении женщин в Кыргызской Республике.

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1. Популяризация Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Кыргызской Республике.

2. Расширение возможностей для женщин посредством продвижения антидискриминационного законодательства и практики в Кыргызстане

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

К участию в Конкурсе допускаются журналисты ТВ, онлайн-СМИ, газет Кыргызской Республики.

5. НАГРАДА ЗА ПОБЕДУ В НОМИНАЦИЯХ:

Победители Конкурса награждаются дипломами за участие и ценными призами. Ценный приз (планшет, диктофон, книга) будет вручаться одному победителю в каждой номинации, определенному конкурсной комиссией.

6. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

6.1. Тематика конкурсных работ

Тематика конкурсных работ: “Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в КР на практике: имеет ли женщина право на выбор?”.

6.2 Языки конкурсных работ: кыргызский и русский.

6.3. Номинации конкурса

• СТАТЬЯ в газете

В данной номинации участникам необходимо представить опубликованные в газетах статьи на заданную тематику. Это могут быть репортажи, аналитические материалы, интервью.

• СТАТЬЯ в онлайн-медиа

В данной номинации участникам необходимо представить опубликованные в онлайн-ресурсах статьи. Это могут быть репортажи, аналитические материалы, интервью.

• ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В данной категории участникам необходимо представить видеорепортажи, вышедшие в эфир на одном из ТВ-каналов.

• РАДИОРЕПОРТАЖ

В данной категории участникам необходимо представить радиорепортажи, вышедшие в эфир на одном из радио Кыргызстана.

6.4. Заявки на Конкурс принимаются на электронный адрес: association.ak@gmail.com. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс СМИ». В теле письма – имя, фамилия, контактный номер телефона и электронный адрес (при наличии) подающего заявку для онлайн СМИ – указать ссылки на материалы, для газет – прикрепить файл в формате PDF c версткой страницы, где опубликована статья. Для видеоматериалов – прикрепить видеофайл либо ссылку на облачное хранилище для его скачивания.

6.5. Конкурсант вправе направить работы на несколько номинаций.

6.6. Одна работа может участвовать только в одной номинации и быть выставлена только один раз.

6.7. Заявки принимаются не позднее 16:00 по бишкекскому времени 14 декабря 2018 года.

6.8. Члены конкурсной комиссии дают свою оценку конкурсным работам независимо друг от друга.

6.9. Члены конкурсной комиссии оценивают работы по пятибалльной шкале по следующим критериям:

• Соответствие материалов основным задачам

• Достоверность информации

• Глубина раскрытия темы

• Оригинальность подачи материала

7. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Объявление результатов конкурса состоится 18 декабря на пресс-завтраке.