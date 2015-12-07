Как лучше выполнить обмен Bitcoin (BTC) на Skrill

Bitcoin – самая популярная и перспективная криптовалюта, с которой предпочитает работать большинство начинающих и опытных инвесторов. Несмотря на периодические колебания курса перспективы у монет неплохие. К тому же, само изменение их цены многие используют как отличный способ заработать. К недостаткам относят только то, что сама криптовалюта не может использоваться для расчетных операций, например, в интернет магазинах или с поставщиками каких-либо услуг. Ее рассматривают исключительно как способ заработка.

Исходя из вышеупомянутой информации, удается отметить, что для использования заработанных активов, их нужно конвертировать в более функциональный финансовый инструмент, например, электронные деньги системы Skrill. Тогда денежными средствами можно будет распоряжаться на собственное усмотрение, получив более широкие возможности.

Как конвертировать криптовалюту в электронные деньги

Перевести Биткойн на кошелек указанной выше ЭПС в ее валюте можно несколькими способами. Изначально стоит рассмотреть вариант перевода непосредственно с криптовалютной биржи. Сама электронная система предусматривает такую возможность. Комиссия за перевод – 1%. Операцию нужно выполнить в течение 15 минут. Единственная загвоздка – в курсе конвертации. Нельзя быть уверенными в том, что вы пользуетесь самым выгодным предложением.

Еще один вариант перевести криптовалюту в валюту системы Скрилл (Манибукерс) – найти подходящее частное предложение. Такой метод теоретически существует, но на практике оказывается не совсем удобным.

Оптимальный способ решения задачи – воспользоваться услугами обменного сайта. В таком варианте вы отметите несколько важных преимуществ:

обмен осуществляется достаточно быстро – всего за несколько минут;

вы можете обменять любое количество цифровых монет;

величина комиссии вполне приемлема для рядового пользователя;

вам не нужно выполнять дополнительные действия. Сделка предполагает всего одну несложную операцию.

Планируя воспользоваться услугами обменного сайта, единственное, что нужно сделать – выбрать надежного поставщика услуг, исключая вероятность попадания на мошенников. Чтобы самостоятельно не тратить время на поиски, есть смысл обратиться за помощью сервиса https://www.bestchange.ru, проводящего мониторинг выгодных обменников электронных валют. Администрация портала уже проверила самые популярные обменные сайты и собрала их в рейтинговых таблицах, распределив по уровню выгодности предлагаемых сделок. Вам остается только определиться с условиями, которые устраивают больше всего.

Как выбирать обменник

Изначально вам нужно отобрать все сайты, где можно обменять активы в интересующем вас направлении. На странице https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-skrill.html уже представлены все обменники, предлагающие обмен Bitcoin (BTC) на Skrill. Остается только составить небольшую сравнительную характеристику, с помощью которой вы определите лучший вариант. Здесь останавливайтесь на таких моментах:

резерв валюты. Если он окажется недостаточно большим, вам придется заключать две сделки вместо одной, выбрав еще одного поставщика услуг;

величина комиссии. Она устанавливается обменниками самостоятельно, поэтому в каждом случае отличается;

тип перевода. Самый удобный – автоматический. Но есть сделки, которые проводятся исключительно в ручном режиме.

Мы не упоминали курс, по которому конвертируются активы, потому как обменные сайты изначально распределены в таблице в порядке его убывания. Поэтому верхним позициям стоит уделять особое внимание.

Согласитесь, такая организация перевода средств весьма удобная и безопасная. Чтобы убедиться в правильности выбора в пользу мониторинга обменных пунктов, ознакомьтесь с информацией на странице https://ru.wikipedia.org/wiki/BestChange. Здесь вы увидите, что площадка работает в данном направлении больше 10 лет, соответственно, актуальность ее услуг подтверждать не нужно. Ресурс, действительно, заметно облегчает задачи конвертации цифровых, электронных и фиатных валют. Кроме того, он предлагает пользователям многочисленные бонусы и партнерскую программу, которые делают использование портала еще более выгодным и приятным.