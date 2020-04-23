Качества журналиста, которые помогут добиться успеха в профессии

Журналистская профессия, как и любая другая, подразумевает наличие определенного снаряжения. Оно включает в себя и физические предметы, такие как камера, диктофон, фотоаппарат и т. п., так и профессиональные качества, без которых хорошим журналистом не стать.

Если говорить о журналистском оснащении, то современные гаджеты позволяют вместить все необходимые инструменты в смартфон. Такое устройство, как Redmi Note 8 Pro 6/64, обеспечит хорошую съемку фото и видео. А вот навыки медиа специалиста нужно приобретать не один год. В этой статье поданы основные качества, которые должны присутствовать в современном журналисте. Это будет полезно и для тех, кто только думает об этом или начинает свой журналистский путь, и для тех, кто уже трудится в этой сфере. Никогда не поздно совершенствоваться и учиться новому, возможно, вы увидите, какого качества вам недостает, и начнете его развивать.

Естественно, в первую очередь необходимо получить специальное образование, но важно понимать, что университет не может дать всего. Кроме того, это очень динамичная отрасль, которая каждый день развивается, поэтому журналисты не перестают учиться до самого конца своей профессиональной карьеры.

Первое качество, наличие которого обязательно для журналиста – это системное мышление. Это больше чем необходимо, это аксиома, которую ничем не заменить. Чтобы создавать качественный, объективный материал, журналист должен смотреть на события с разных сторон, учитывать предпосылки ему, оценивать последствия. Нужно видеть связи, которые чаще всего незаметны обывателю. Именно поэтому из медиаполя выпадать нельзя ни на минуту. Видеть картину в целом – вот задача настоящего журналиста, чтобы потом преподнести новость обществу под правильным углом, без приправы собственного мнения или отношения.

Следующий набор «инструментов» можно объединить в один блок. Это навыки, которые помогают специалисту быть организованным, интересным, создавать актуальный контент, быть внимательным к деталям и подавать достоверную информацию. Так, проверьте себя на наличие:

креативного мышления – чтобы ваши тексты были интересными, легкими к прочтению и запоминающимися;

исследовательских способностей – важно погрузиться в процесс, исследовать вопрос глубоко, не останавливаться только на одной точке зрения;

умения работать с большими объемами информации – качество, вытекающее из предыдущего. Найдя много материала, важно учиться его изучать, систематизировать, анализировать и хранить.

Следующий аспект – это моральные ценности. Несмотря на то, что основным стандартом журналистики является объективность, это не значит, что можно отключить все чувства и эмоции, забыть о человеческих ценностях. Журналист не должен сохранять равнодушное отношение к происходящему – это тонкая грань, которую непросто соблюсти. В этом деле нужно ориентироваться на закон государства и законы человеческого достоинства, морали. Журналист должен развивать в себе чувство эмпатии – сопереживания. Нужно уметь поставить себя на место другого человека, постараться прочувствовать то, что чувствует другой. Профессия включает еще множество важных моментов, которые раскрываются в ходе работы, после даже многих лет практики.