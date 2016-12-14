Генеральная уборка – услуга на сервисе Юду по доступным ценам

Заказывать уборку жилья в клининговых компаниях уже давно стало не выгодно. Многие владельцы квартир и домов серьезно относятся к стоимости такого обслуживания и стараются экономить. К счастью, уборка квартир в Санкт-Петербурге стало значительно доступнее с появлением сервиса YouDo. Создатели дали возможность заказчикам находить исполнителей максимально быстро и при этом местные специалисты устанавливают приемлемые цены.

Особенности использования сайта для поиска

Для заказчиков сервис абсолютно бесплатный, что уже является заметным преимуществом. При этом пользователю достаточно оставить заявку и на нее начнут отвечать исполнители. Благодаря такой системе, подбор специалистов осуществляется значительно быстрее, чем поиск в интернете достойной клининговой компании. К тому же, статистика сайта показывает, что отзываются на заказы в течение часа. Что касается других преимуществ, то можно выделить:

Большой выбор исполнителей с разными навыками.

Экономия на услугах составляет 40 %.

Очень быстрый поиск нужного человека.

Максимально практичный интерфейс для заказчиков.

Генеральная уборка – услуга, исполнитель которой на Юду найдется в течение нескольких часов. Причем есть высокая вероятность того, что в день размещения заказа к вам приедут и сделают все необходимое. Это может быть как полноценная уборка всего жилья, так и отдельные варианты чистки. Например, многие специалисты в своем профиле указывают прайс-лист на услуги. Они могут отдельно мыть только полы, делать исключительно влажную уборку или наконец-то вымыть ваши окна.

Проверка исполнителей на сервисе

Чтобы каждый заказчик смог иметь дело исключительно с опытным человеком, администрация предварительно верифицирует всех зарегистрировавшихся. Это позволяет понять, что умеет специалист и может ли он действительно заниматься указанными в описании профиля делами. В дальнейшем судьбу каждого работника решают заказчики. После выполненной работы они делятся своими мнениями о результатах в отзывах.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном человеке, стоит почитать отзывы. Именно они помогают получить полную картину относительно навыков и возможностей исполнителя. При этом администрация регулярно реагирует на жалобы со стороны заказчиков и оперативно принимает меры. Благодаря такой системе, очень легко найти способного сотрудника, который однозначно сделает уборку качественно и результатом пользователь сервиса будет доволен.