Адекватно ориентироваться в информационном потоке поможет отбор заслуживающих доверия СМИ

Проблемой мирового масштаба сегодня стала перенасыщенность человека информацией. Наряду с телевидением, радио и печатными изданиями сведения ежедневно поступают также из Виртуальной сети. При этом нередко со страниц новостных сайтов звучат совершенно полярные мнения. Отличить что из них — правда, а что — ложь, не так уж и легко. Отзывы о TeleTrade в этом плане могут стать показательными примером, ведь они часто различаются кардинально.

Анализируя существующую сегодня новостную среду, эксперты выделят четыре составляющих:

дезинформация — имеет целью ввести человека в заблуждение с целью манипулирования;

информация с «двойным дном» — имеет вид обычной новости, подтекст которой понятен ограниченному числу читателей;

«мусорные» сведения — информация, не содержащая полезных данных;

неискаженные сведения — дают реальную картину происходящего.

Вместе с тем, изучая новостную информацию о том же ТелеТрейд в Красноярске, отличить важные данные от дезинформации трудно. Сориентироваться в этом информационном потоке и получить адекватную картину поможет отбор СМИ, которые действительно заслуживают внимания. Отфильтровать ресурсы, искажающие сведения, можно даже по внешнему виду, считают эксперты. Так, кричащие заголовки, слишком эмоциональный стиль изложения и наобум подобранный фото- или видеоряд — это явные свидетельства того, что пользователями пытаются манипулировать.

Поэтому, желая узнать правду о ТелеТрейд в Костроме, лучше полагаться на заслуживающие доверия СМИ и первоисточники. При этом всегда стоит знакомиться с разными мнениями, искать альтернативу, не опираясь на однобокое предоставление информации. Помочь сориентироваться сможет также детальное изучение интересующего вопроса. Разбираясь в теме, человек сможет понять, где именно есть неточности и искажение сведений.

Новости, которые не имеют фактической подоплеки, нацелены на привлечение внимания пользователей, создание искусственной шумихи. Поэтому вокруг них нередко формируется высокий уровень активности. Этот факт также следует учитывать при поисках действительно полезной информации.

Наиболее важным новостным источником эксперты называют сегодня именно Интернет. В Сети можно получить разные мнения и изучить информацию со всех сторон. К тому же, виртуальная сеть позволяет вести дискуссию, чего не дает, к примеру, телевидение. Однако в Интернете особенно актуальна проблема объективности и правдивости сведений, поэтому черпать информацию и здесь нужно в проверенных источниках.