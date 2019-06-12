Журналисты в Кыргызстане добились увольнения чиновника

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Об этом 10 июня сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Этому предшествовали протест журналистского сообщества и начавшийся сбор подписей за отставку чиновника в связи с его некорректным отношением к журналистам, освещавшим конфликт в селе Орок Чуйской области 2 июня.

Комментируя решение главы правительства, советник Интерньюс в КР и блогер Азамат Тынаев выступил в сети Facebook и призвал медийное сообщество не успокаиваться кратковременной победой, а идти дальше, выполняя задачи контролера власти и разоблачая коррупционные проявления.

По его словам, отстранение полпреда в Чуйской области – всего лишь спонтанная эмоциональная победа журналистов. Она не должна успокаивать кыргызстанскую прессу, еще меньше она должна радовать.

«Отставка одного, пусть даже и высокопоставленного, чиновника ничего не меняет. Задача-максимум СМИ – не требовать увольнения рандомно проштрафившихся госслужащих раз в год, а каждый день контролировать деятельность власти, разоблачать коррупционные проявления, анализировать минусы, находить слабые места, защищать граждан от произвола, критиковать неэффективное управление. Но самое главное – пропагандировать (в хорошем смысле слова) лучший опыт государственного менеджмента, моделировать наше будущее, создавать общественный спрос на позитивные изменения, конструировать смыслы. А еще главнее – влиять на гражданский сектор, образовывать и просвещать его, формировать адекватное общественное мнение, направленное на требование реформ и постоянной заточенности власти на улучшение и своей работы, и самой себя. А для этого масс-медиа сами должны быть территорией свободы и ответственности, образцом прозрачности, лабораторией демократии и прогресса. И если мы, журналисты, честно ответим себе, что мы пока и сами не такие, то ожидать, что такой станет власть, – это большое заблуждение или самообман», – написал Азамат Тынаев.

Он процитировал Махатму Ганди:

«Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире».

Напомним, что Туйгунаалы Абдраимов тогда отказался отвечать на вопросы корреспондентки информационного агентства, заявив, что ему не нравится ее лицо.

На следующий день журналисты провели флешмоб в социальных сетях и начался сбор подписей за отставку чиновника. Однако он сказал, что не собирается извиняться перед журналисткой.

Internews