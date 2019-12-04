Журналисты «Азаттыка» готовы дать показания следователям ГКНБ по скайпу

Как сообщила руководитель «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева ОО «Журналисты», сотрудники «Азаттыка» готовы дать показания следователям ГКНБ по скайпу, поскольку они в настоящее время находятся за границей. От имени редакции следователям было отправлено соответствующее письмо. Но силовики пока не ответили.

Напомним, межведомственная следственная группа проводит досудебное производство по статье «Покушение на убийство» УК КР в связи с убийством предпринимателя Айеркена Саймаити.

В опубликованном в мае 2019 года расследовании «Азаттыка» сообщалось, что при участии китайского предпринимателя уйгурского происхождения Айеркена Саймаити различными сомнительными путями из Кыргызстана за рубеж было переведено в общей сложности 700 млн долларов.

В ГКНБ на допрос в качестве свидетелей пригласили депутатов ЖК КР Алтынбека Сулайманова и Дуйшона Торокулова, экс-депутата, основательницу движения «Умут-2020» Ширин Айтматову, а также членов рабочей группы по проведению инаугурации президента Фарида Ниязова, Мухаммедкалыя Абылгазиева, Турдуназира Бекбоев и других.

На допрос вызваны и двое сотрудников Радио «Азаттык» — Мухаммедали Токтакунов и Ыдырыс Исаков. М.Токтакунов на постоянной основе работает в головном офисе «Азаттыка» в Праге. Ы.Исаков находится в командировке в Праге до февраля 2020 года.

Как говорит А.Касмалиева, «Азаттык Медиа» готова к сотрудничеству с правоохранительными органами в связи с резонансными журналистскими расследованиями. Журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек