Журналистов не пустили на заседание Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана

На заседание совета Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК), где обсуждали законопроект Жогорку Кенеша «О профессиональных союзах» не пустили журналистов.

По информации Булата Сатаркулова, из независимой группы журналистских расследований «Шаман ТВ», 3 мая его пригласили осветить заседание Совета Федерации профсоюзов КР.

«Меня пригласили члены Совета Федерации профсоюзов сделать прямую трансляцию с этого мероприятия. Сейчас принимается новое законодательство в сфере профсоюзной деятельности, там много спорных моментов», — говорит он.

Параллельно журналисты хотели осветить и кадровые вопросы. Напомним, Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова нелегитимным. По словам юристов истцов, у нынешнего руководителя Федерации профсоюзов поддельные документы и нет стажа работы в профсоюзной организации. И Совет Федерации разделился в этом вопросе.

«Я установил оборудование, чтобы вести прямую трансляцию. Но часть членов воспрепятствовали съемке и стали требовать разрешения. В законе о СМИ не говориться, что запрещается освещать такие мероприятия. Даже в судебном заседании мы начинаем съемку, потом судьи дают разрешение или запрещает. Все то, что не запрещено, то разрешено. Зал Федерации профсоюзов общедоступное место и сама встреча имеет общественное значение. Кроме того, каждый из работающих граждан Кыргызстана платит в фонд оздоровления трудящихся и имеет право знать, что происходит в этой организации», — аргументирует Б.Сатаркулов.

Как говорит журналист, заседания Федерации профсоюзов, как правило, проходят в закрытом режиме. На этот раз тоже запретили снимать заседания — непонятно на каком основании. Причем Совет Федерации не голосовал за то, чтобы заседание было закрытым.

«Подошел администратор, спросил на каком основании ведется съемка. Затем вызвали охрану из частного агентства и мне пришлось покинуть помещение. Причем часть аппаратуры, вещи, рюкзак остались в зале. Мне пришлось за ними возвращаться и меня не пускали. Охранники не угрожали, но, если бы заупрямился, то, возможно, аппаратуру вырвали и силой выпроводили. В фойе нам тоже пытались помешать. Возможно, они не хотят, чтобы общественность видела, что внутри организации твориться», — говорит Б.Сатаркулов.

Пресс-секретарь Федерации профсоюзов КР Мира Осмоналиева подтвердила, что журналиста не пустили на заседание Совета ФПК.

«На заседание Совета решались внутренние вопросы. И в число Совета входят 29 руководителей отраслевых профсоюзов и областных комитетов. И только они решают, сделать заседание открытым. И тогда на заседание пускают всех сотрудников, в том числе, представителей СМИ. На этот раз заседание было закрытое. Это было решение Совета. На заседании оставили только работников секретариата, даже заведующие отделов не присутствовали», — говорит она.

По словам Осмоналиевой, ФПК это общественная организация, но в тот день члены Совета решили провести встречу в закрытом режиме. На заседании не было обсуждения финансовых или иных тем, представляющих тайну. Было обсуждение законопроекта Жогорку Кенеша «О профессиональных союзах».

«Журналистов попросили выйти. Не было физического принуждения. Они прождали до конца заседания и после этого взяли интервью у тех членов Совета, которые захотели с ними общаться», — добавила пресс-секретарь ФПК.

По мнению юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, в этом случае, явных нарушений норм законодательства со стороны Федерации профсоюзов нет. С другой стороны, остаются вопросы открытости и прозрачности этой организации перед общественностью. Тем более, что журналистов для освещения заседания приглашали сами члены Совета ФПК.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской области и г.Бишкек