Суд прекратил производство по иску к журналисту

20 мая ошский городской суд прекратил производство по иску Жалила Атамбаева к журналисту «Азаттыка» Ыдырысу Исакову и предпринимателям Мирлану Маматову и Марату Сайбидинову. В судебном заседании участвовали только адвокаты ответчиков.

«Сторона истца все документы подала через канцелярию. Если бы она была сильно заинтересована в этом деле, то присутствовала бы лично на заседании суда. Они написали заявление, что не будут присутствовать. Согласно статье 154 суд может рассматривать дело и без их участия», — отметила адвокат Айсалкын Карабаева.

Председатель Ошского городского суда Кадырбек Матисаков рассмотрев иск о защите чести и достоинства и выплате моральной компенсации, вынес решение: «На основе пункта 4 статьи 154 и статьям 224-225 остановить производство по иску к предпринимателям Мирлану Маматову и Марату Сайбидинову и журналисту Ыдырысу Исакову».

«Решение вступит в силу в течение десяти дней. Если обе стороны не будут его обжаловывать, то иск уже не будет рассматриваться», — отметил адвокат журналиста Максат Жорокулов.

Напомним, что 24 апреля предприниматель Жалил Атамбаев подал в суд г.Ош на журналиста-расследователя радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова и двух предпринимателей, требуя с журналиста 50 млн сомов моральной компенсации, а с предпринимателей по 5 млн сомов. Причиной этому стало расследование на кыргызском языке Ыдырыса Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер»), где рассказал о фактах сокрытия крупных сумм налогов.

7 мая представитель Жалила Атамбаева Ш.Абжапаров отозвал иск.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области