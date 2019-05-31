Журналистка расценивает звонки и визиты неизвестных лиц, как не прямую, но все же угрозу

Журналистка сайта politmer.kg и factcheck.kg Наргиза Нанакеева расценивает звонки и визиты неизвестных лиц, представившихся сотрудниками ГКНБ, как не прямую, но все угрозу.

Напомним, что 28 мая она в своей фейсбук страничке дала разъяснение по поводу угроз, поступающих в адрес редакции.

Журналистка Наргиза Нанакеева дала ОО «Журналисты» комментарий: «В последнее время мы делаем цикл журналистских расследований. Мы акцентируем внимание на незадекларированные доходы чиновников. При этом опираемся на закон о конфликте интересов и закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе, в которых госслужащим запрещается иметь свой бизнес. Мы стараемся показать реальное имущество чиновников. Первые наши материалы были про акимов и их бизнес. Затем мы написали материалы о Аскарбеке Шадиеве. По поводу этих статей к нам не обращались. Потом вышла первая часть расследования о Раиме Матраимове».

В этот же день Н.Нанакеева написала очередной пост, в котором сообщила, что связывать эти случаи с материалом про семью Матраимовых не совсем корректно. «Меня начали «посещать» ГКНБщники в конце апреля, а материал про Матраимовых опубликован на нашем сайте factcheck.kg только вчера, 27 мая 2019 года», — уточнила она.

По словам Н.Нанакеевой, она не обратила внимание на посещение гражданина, который представился сотрудником ГКНБ. Но после звонка ее мамы журналистка стала тревожиться. «После этого случая мне позвонила мама и очень за меня волновалась. У меня нет 100 процентной уверенности, что эти люди из ГКНБ. Возможно, это те, которым не нравиться наши расследования, и они прикрываются спецслужбами. Это хоть и не прямая угроза, а все равно угроза», — говорит она.

Общественное объединение «Журналисты» официально обратилось в ГКНБ с просьбой прокомментировать этот инцидент.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек