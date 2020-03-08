Журналиста «Апреля» Каната Каниметова избили сотрудники милиции

Журналисты телеканала «Апрель» и издания «Клооп» пострадали во время разгона мирного женского марша против насилия. Напомним, 8 марта, милиционеры задержали участников этой акции. Она началась на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в масках. Они начали пинать и бить женщин и детей.

Неизвестные люди в масках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их принудительно усадили в автобусы.

Корреспондент «Апреля» Канат Каниметов сам вызвался поехать с женщинами в Свердловский РОВД Бишкека. После того, как задержанных выгрузили из автобуса он стал снимать происходящее.

«Я был на заднем дворе Свердловского РОВД и вёл прямой эфир. В какой-то момент со спины на меня напали. Человек восемь, наверное. Были среди них были и люди в штатском. Они пытались отобрать у меня телефон. Я естественно не отдавал им его. Тогда они закрыли мои глаза моим же капюшоном и понесли на выход. В это время меня били по голове и почкам. Я старался остановить этот град ударов. Потом милиционеры затащили меня в здание РОВД и стали угрожать возбуждением уголовного дела. Один милиционер даже предъявил свои порванные погоны. Он сам же их порвал и меня оговаривает. Через полчаса я оказался на свободе. Уголовного дела видимо не возбудят. Я спросил об этом сопровождающего меня человека в форме. Жаловаться по поводу побоев я не буду. Не вижу смысла», — заявил он.

Журналистка «Клоопа» Айзирек Иманалиева пошла на марш в качестве участницы и оказалась среди задержанных. Провокаторы разбили телефон журналистке. В автобусе оказались еще другие корреспонденты этого издания. Все их потом выпустили из здания Свердловского РОВД без предъявления обвинений.

По словам медиа — представителя КР Ахмата Алагушева, в действиях милиционеров прослеживается признаки превышения своих полномочий.

В качестве иллюстрации взят кадр из видео репортажа «Азаттык».

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек