Журналиста Ыдырыса Исакова пригласили в суд

Журналиста радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова пригласили в суд. Вместе с ним в суд приглашены также предприниматели Мирлан Маматов и Марат Сайбидинов. Заседание суда назначено на 20 мая.

24 апреля Ш.Абжапаров, доверенное лицо полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева, подал иск в суд с требованием взыскать с Ы.Исакова 50 млн сомов, а с предпринимателей М.Маматова и М.Сайбидинова по 5 млн сомов. Причиной этому послужило журналистское расследование Ы.Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше?». Однако 7 мая Жалил Атамбаев обратился в ошский городской суд с заявлением об отзыве своего иска на журналиста и двух предпринимателей.

Пресс-секретарь Ошского городского суда Бекзат Осмонкулов сообщил, что 20 мая будет рассмотрено только заявление об отзыве иска и ничего более.

Журналист же Ы.Исаков на своей фейсбук странице прокомментировал свое приглашение в суд следующим образом:

«Ранее было опубликовано письмо представителя Жалил Атамбаева об отказе от иска на 60 млн сомов.

Я обратился к юристам прокомментировать эти противоречивые по содержания бумаги. Они объяснили, что для рассмотрения заявления об отзыве первоначального иска тоже требуется судебное заседание».

Гульзат Газиева,

Представитель ОО «Журналисты» по Ошской области