Минэкономики КР объявило конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы «зеленой экономики»

Министр экономики КР Арзыбек Кожошев сегодня в ходе брифинга объявил о Конкурсе на лучшее освещение темы «зеленой экономики» среди СМИ Кыргызстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил глава Минэкономики КР, в настоящее время экологическая проблема вышла на глобальный уровень. Рост популярности концепции «зеленой экономики» во многом вызван многочисленными кризисами, с которыми столкнулся мир в последние годы, – прежде всего, климатическим, экологическим, продовольственным, финансовым и экономическим.

Осознавая масштабы проблем, Кыргызстан наряду со 196 странами подписала Парижское климатическое соглашение по недопущению повышения мировой температуры выше 1,5°С. Однако, масштабы «зеленого» сектора мировой экономики пока сравнительно невелики, но для него характерны исключительно быстрые темпы развития.

Кыргызстан, как ответ на мировые вызовы, одним из приоритетных направлений развития страны определил обеспечение энергетической безопасности с внедрением элементов зеленой и низкоуглеродной энергетики при минимальном воздействии на окружающую среду.

В связи с чем, Минэкономики КР сейчас активно проводит работу по созданию соответствующей законодательной основы для адаптации экономики к переходу к зеленой экономике, изучается практика внедрения и поддержки зеленых технологий, направленные на создание ресурсо- и энергосберегающих производств. Совместно с партнерами по развитию и профильными министерствами и ведомствами готовятся образовательные программы, как для государственных органов, так и частного сектора в области «зеленой экономики» в целях постоянного повышения осведомленности населения и бизнес сообщества.

«Одним из направлений по освещению «зеленой экономики» является проведение конкурса среди масс-медиа», — сказал министр.

В нем могут принять участие журналисты-блогеры, редакции, радио, телевизионные и печатные СМИ.

Конкурс будет проходить с 24 июля по 17 ноября текущего года при поддержке проектов GIZ и ПРООН.

Основной целью проведения конкурса является продвижение вопросов «зеленой экономики» и расширение представления граждан и предпринимателей в сфере применения «зеленых» технологий, а также поощрения творческой деятельности журналистов и авторов средств массовой информации по освещению принципов зеленого роста, способствующему устойчивому развитию общества.

Конкурс будет проводиться по 4 направлениям среди журналистов, блогеров и редакций:

— «Лучший текстовый материал о «зеленой экономике»;

— «Лучший телевизионный и радио-материал о «зеленой экономике»;

— «Лучшая печатная редакция, приверженная «зеленой экономики»;

— «Зеленый блогер» — за лучшее освещение темы на блог платформах и в социальных сетях.

Конкурсные материалы будут приниматься на русском и кыргызском языках в 2-х форматах на выбор заявителя: в бумажном варианте или в электронном формате посредством электронной почты.

Награждение победителей будет проводиться в 3-х этапах по итогам каждого месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) 3-й этап конкурса состоится на итоговом Форуме по Зеленой экономике, который обычно проходит в конце ноября.

Победители Конкурса получат ценные призы, а также как знак признания сертификат Министерства экономики КР и памятную статуэтку призера.

http://kabar.kg/news/minekonomiki-kr-ob-iavilo-konkurs-sredi-smi-na-luchshee-osveshchenie-temy-zelenoi-ekonomiki/