В Джалал-Абаде многих журналистов не пустили в зал заседания

Для освещения заседания аппарата Полномочного представителя Правительства КР в Джалал-Абадской области, прошедшего 14 февраля с участием Премьер-министра Мухммедкалыя Абылгазиева, в зал заседания допустили только журналистов канала «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиовещательной корпорации. Представителям других СМИ не дали такой возможности. Их не пустили, ссылаясь на отсутствия аккредитации. Журналисты области восприняли этот факт, как нарушение их профессиональных прав – ограничение в доступе к информации.

На вышеназванном заседании обсуждались итоги деятельности госорганов Джалал-Абадской области и органов местного самоуправления за прошедший год, а также был принят план мероприятий на текущий год. Заседание проходило в открытом формате.

Недопущение представителей других СМИ и журналистов-фрилансеров к освещению мероприятия пресс-секретарь представительства правительства КР в Джалал-Абадской области Байгазы Раимкулов объяснил тем, что такой формат был определен отделом информационной политики правительства. Это подтверждают и сами журналисты.

«Мы знали, что приедет глава правительства и потому заранее обратились в пресс-службу руководства области. Однако узнав, что правительством введены ограничения, мы связались с руководителем отдела информационной политики аппарата премьер-министра Чынгызом Эсенгуловым. Он сообщил, что заседание будет проходить в закрытом формате. Мы попросили все-таки аккредитовать нас, но наша просьба не была удовлетворена», — говорит корреспондент радио «Азаттык» Руслан Калматов.

Однако наравне с журналистами «Ала-Тоо 24» попасть на заседание удалось и владельцу сайта Kogart.kg, свободной журналистке Анархан Жаныбаевой.

«Я попала в здание представительства через черных ход. Однако попытались не пустить меня в зал заседания. Около десятка представителей правоохранительных органов в гражданской одежде, говоря, что меня нет в списке, препятствовали мне. Я позвонила куратору правительства в области, сообщила ему создавшуюся ситуацию. После этого подошел заместитель начальника областного управления внутренних дел Марат Хаджимуратов и помог мне попасть в зал. Однако попросили, чтобы я сидела на задних рядах», — сообщила А.Жаныбаева.

Подобные ограничения для журналистов наблюдались и во время поездок главы государства в регионы.

Жалил Сапаров,

представитель ОО “Журналисты” по Джалал-Абадской области