Джалал-Абад: Ситуация с доступом к информации ухудшилась

Джалал-Абадские журналисты сообщают, что с вводом ЧП и комендантского часа стало сложней получать информацию и доводить ее до населения. В то же время, как признаются независимые журналисты, из-за невозможности получить аккредитацию они лишены доступа к определенной информации.

Хотя во время ЧП такие ограничения касаются всех СМИ, однако больше всего страдают от этого независимые медиа. Например, большинство журналистов вещающего на всю республику Джалал-Абадского телеканала «Регион» вынуждены сидеть дома, не имея возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. Однако телеканал не прекратил полностью свое вещание. Они дают в основном информацию от единственного доступного источника в настоящее время – Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса.

«О сложившейся ситуации мы получаем однобокую информацию. Наша попытка пригласить других на наш прямой эфир не увенчалась успехом, приглашенные гости не смогли прийти в нашу студию. Причина одна – всю информацию мы должны получать только от республиканского штаба, кроме них никто не может давать эту информацию», — сообщил руководитель телеканала «Регион» Рамиз Каимов.

По его словам, республиканский штаб дает свою информацию, но получить какую-либо информацию о состоянии, трудностях и успехах местного населения, медиков очень сложно. Координатор министерства здравоохранения по области на все обращения отвечает отказом, ссылаясь на республиканский штаб. Поэтому по этой теме ничего не смогли сообщить народу. Комендатура же по городу Джалал-Абад и Сузакскому району хоть и отвечает на некоторые вопросу в он-лайн режиме и идет на сотрудничество, однако эта информация оказывается неполной и она отвечает только на те вопросы, которые касаются ее работы.

«Высказывается много критики в адрес местных властей, правительства, мы все это даем в эфир, но не всегда. Ситуация у нас сложная, и потому, чтобы не усугубить ее, не портить настроение тем, кто делает все, чтобы выправить ситуацию, мы порой идем на самоограничение. В этой части у нас есть определенные сложности», — говорит Р. Каимов.

Некоторые журналисты отмечают, что на брифинги или пресс-конференции допускаются только журналисты государственных СМИ, независимых же журналистов не приглашают и не дают им аккредитацию. По словам регионального корреспондента радио «Азаттык» Руслана Калматова, особенно сложно получить какую-либо информацию о ситуации в учреждениях здравоохранения, действиях медиков.

«У нас нет трудностей в получении информации о местных событиях от местных властей, сведения экономического характера можем получить по телефону. Однако невозможно получить информацию о работе учреждений здравоохранения, их обеспеченности, состоянии медиков, связанную с коронавирусом. Говорят, чтобы мы обращались в Бишкек, а оттуда получить такую информацию нам нелегко», — говорит Р.Калматов.

Региональный корреспондент телеканала «Ынтымак» Кабылбек Кочконбай уулу тоже недоволен сложностью получения информации от системы здравоохранения. Как он сообщает, на ежедневных он-лайн брифингах многие вопросы остаются без ответа.

«Нам так и не удалось получить информацию о ситуации в медучреждениях, условиях работы медиков. Руководители местных отраслевых ведомств отказываются предоставлять такую информацию. Все ссылаются на республиканский штаб. Комендант по городу Джалал-Абад и Сузакскому району ежедневно дает он-лайн брифинги, однако он не сможет ответить на все вопросы. Таким образом нам не удается получить ответы на интересующие нас вопросы», — делится К.Кочконбай уулу.

Однако и у журналистов государственных СМИ не все гладко в нынешней ситуации. По словам руководителя Жалал-Абадского мультимедийного центра Тургунбая Алдакулова, особенно их тревожит вопрос безопасности. Из-за угрозы заражения коронавирусом из имеющихся 50 сотрудников в настоящее время работают только пятеро.

«Меня постоянно тревожит опасность возможного заражения наших журналистов коронавирусом. Наши журналисты вынуждены выходить на улицу, общаться с различными людьми, однако нам никто не предоставил средства личной защиты. Да, нам дали маски, перчатки и антисептические средства, но ведь этого недостаточно. Я очень завидовал нашим коллегам из Нарына, которым предоставили 8 комплектов защитных средств. Такие средства нужны и нашим журналистам», — считает руководитель Джалал-Абадского мультимедийного центра.

Что касается доступа к информации, то по словам Т.Алдакулова, они не испытывают особой проблемы, ежедневно приглашают на прямой эфир руководителей соответствующих ведомств.

«Комендант по городу Джалал-Абад и Сузакскому району, местные руководители приходят к нам в студию и дают информацию в прямом эфире, отвечают на все поступающие вопросы. У нас нет проблемы в предоставлении информации населению. Однако, учитывая вопрос безопасности, мы не приглашаем к нам в студию журналистов со стороны, чтобы могли задавать вопросы напрямую. Мы дорожим здоровьем каждого сотрудника центра, потому пошли на такие меры. Многие в начале нас не понимали, но постепенно они убедились, что мы поступили правильно», — сообщает Т.Алдакулов.

Напомним, что указом Президента КР в городе Джалал-Абад и Сузакском районе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Жали Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области