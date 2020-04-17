Джалал-Абад: «Кыргызпочтасы» задолжал большую сумму областным газетам

Долги городских и районных отделов Государственного предприятия «Кыргызпочтасы» в Джалал-Абадской области перед областными изданиями «Акыйкат» и «Янги тонг» (прежняя «Жалал-Абад тонги») выросли. Нет надежды, что отделения почты скоро погасят свои долги. Представители этой сферы вынуждены признать, что ситуация в системы почты сложная. А это значит, что проблема долгов, а с ними и имущественные права газет продолжат оставаться острыми.

Общий долг почтовиков перед двумя областными газетами составляет почти 1 млн сомов. Из них долг перед «Акыйкат» 870 тыс. 340 сомов, перед «Янги тонг» 116 тыс. 915 сомов. В первом квартале этого года размер долга не уменьшился.

По словам представителей областного мультимедийного центра, все газеты проводят подписку через отделения почты, а все собранные средства направляют на покрытие типографских расходов. Если отделения почты не вовремя оплатят свои долги, то возникает дефицит средств.

«Редакция газеты «Янги тонг» до этого сама организовывала подписку и доставку газет, поэтому долг почтовиков перед ней меньше. А газета «Акыйкат» на основе соглашения работает со всеми городскими и районными почтовыми отделениями, поэтому накопившийся долг перед ней больше. Например, Джалал-Абадская городская почта на начало этого года должна была газете 592 тыс. 394 сома. Год назад сумма долга составляла 376 тыс. 811 сомов, т.е. размер долга за год не уменьшился, а вырос. Такая же ситуация и с другими почтовыми отделениями», — говорит заместитель гендиректора областного медиа центра Арстанбек Якубов.

Согласно полученным сведениям, на 1 января долг перед «Акыйкат» Ноокенской районной почты составляет 19 тыс. 200 сомов, Токтогульской районной почты – 6600 сомов, Базар-Коргонской районной почты – 120 тыс. 130 сомов, Сузакской районной почты – 131 тыс. 426 сомов. Здесь только Токтогульская районная почта сумела уменьшить размер своего долга.

Почтовики признают, что у них практически нет возможности уменьшить свой долг перед газетами. Это связано с имеющимися финансовыми трудностями в этой сфере.

«В сегодняшнее время в системе почты сложно заработать, с небывалым развитием систем коммуникации, мобильной связи традиционная почта испытывает упадок. Сложилась непростая финансовая ситуация. Если раньше система почты зарабатывала на доставке пенсий, пособий, то сейчас все эти услуги оказываются банками. Конечно, мы должны погасить все свои долги перед газетами, но у нас нет для этого возможностей, будет очень сложно полностью погасить долги. Есть долги еще от прежних лет. Мы стараемся, например, если долг перед «Янги тонг» 1 октября 2019 года был в размере 140 тыс. 297 сомов, то на 1 января текущего года он уменьшился до 116 тыс. 915 сомов. Мы будем предпринимать все меры для дальнейшего погашения долга», — сообщил руководитель Джалал-Абадского городского отдела Госпредприятия «Кыргызпочтасы» Кадыржан Мамбеткулов.

Кыргызское правительство проводит политику оптимизации региональных медиа организаций, в рамках которой областные газеты потеряли самостоятельность и были включены в состав областного мультимедийного центра. Однако в связи с этим у газет появилась очередная проблема. Газета «Акыйкат» в прошлом году заключала соглашение с отделениями почты, по которому подписная цена должна была быть в размере 7-8 сомов. Тогда газета выходила раз в неделю объемом 8 полос. Ныне же с учетом того, что все районные газеты были ликвидированы, объем газеты был увеличен до 16 полос, чтобы получить возможность осветить все регионы области. Значит увеличились и типографские расходы. Однако отделения почты отказываются изменить подписную цену газет до 14 сомов, т.к. читатели уже подписались и деньги их были собраны. Газета проигрывает и здесь.

«Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией в стране, газеты приостановили свою деятельность. Однако, как только карантин закончится, газеты начнут выходить. Тогда мы начнем подписку на газеты на вторую половину года. Также мы усилим работу по возврату своих долгов из почтовых отделений, т.к. нам очень нужны будут средства на издание газет. Мы должны выполнить свое обязательство перед читателями», — говорит А.Якубов.

Однако, верится с трудом, что в нынешней сложной ситуации в почтовых отделениях удастся возвратить все долги. Главный офис «Кыргызпочтасы» должен будет обратить внимание на эту проблему и помочь погасить долги. Иначе будут продолжать нарушаться имущественные права и законные интересы областных газет и будет сложно медиа центру выполнять свои обязательства перед типографией.

Напомним, что в газетах «Акыйкат» и «Янги тонг» в настоящее время трудятся более 10 человек. Газеты выходят с 1991 года.

Фотография взята с сайта http://kabar.kg/

Жалил Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области