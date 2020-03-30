Заявление медиасообщества в защиту прав СМИ во время режима ЧП

Президенту КР

Премьер-министру КР

Торага ЖК КР

Кыргызстан, как и весь мир, столкнулся с беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Мы, медиасообщество Кыргызстана, понимаем оправданность введения в стране чрезвычайного положения. Но в меру своей миссии – говорить правду о происходящем и обеспечить гражданам доступ к информации выражаем свою крайнюю обеспокоенность некоторыми решениями в рамках ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Крайне важно, чтобы общество, временно отдавая свои конституционные права и свободы в целях защиты здоровья, понимали и поддерживали решения в рамках этого чрезвычайного положения. Поэтому роль СМИ в обеспечении общества проверенными, основанными на фактах и постоянно обновляемыми сведениями, в том числе о решениях власти.

Пандемия коронавируса – это чрезвычайная ситуация, которая не имела для Кыргызстана прецедентов. Соответственно многие решения могут быть непонятными, ошибочными, нелепыми. И после введения режима чрезвычайного положения мы это довольно четко видим. В такой ситуации крайне необходимо, чтобы государство, в отсутствие достаточного опыта, в гибком режиме регулировало пробелы и ошибки. Такая тактика обеспечит ситуацию, в котором общество будет поддерживать, и исполнять новые временные правила. И в этом роль СМИ крайне переоценить, ведь именно журналисты информируют общество о принимаемых решениях, и дают государству обратную связь от людей.

Другая важная роль СМИ – это помочь в предотвращении распространения слухов и фейковой информации. Опять же мы живем в 21 веке, где у каждого гражданина есть телефон и интернет, и каждый человек становится распространителем информации, в том числе непроверенной и недостоверной. И это не всегда делается людьми со злой целью. Очень часто, это происходит из-за того, что люди боятся и достоверной информации не хватает. И снова здесь роль СМИ, профессиональных журналистов – сложно переоценить.

Вместо этого, обеспечения нам соответствующих условий для работы, с каждым разом мы сталкиваемся все с большими ограничениями. Журналисты не могут дозвониться до пресс-секретарей и лиц, принимающих решения, на запросы они не отвечают. Вместо пресс-конференций, где можно задать вопросы, стали проводиться брифинги, где вопросы априори не предусмотрены. Первая пресс-конференция организована только сегодня (30.03.2020), неизвестно, будут ли они регулярными и с теми лицами, которым СМИ хотят задать вопросы. Таким образом, общество получает однобокую информацию – только ту, что нужна Республиканскому штабу и госорганам.

В 21 веке и в условиях этой пандемии напротив надо стремиться достучаться до каждой аудитории на каждом канале распространения информации, будь то ТВ, радио, печатные или онлайн-издания, инфлюенсеры соцсетей или рассылка в WhatsApp, а не ограничивать доставку информации только госканалами. СМИ должны задавать вам вопросы от граждан, которыми кишат соцсети, чтобы помочь государству в борьбе с пандемией. Не совершайте ошибки катастроф 20 века, не скрывайте информацию.

Несмотря на то, что жизненно важно обеспечить соответствующие условия для безопасной работы журналистов, комендатура приняла решения не проводить аккредитацию. Обращаем внимание, что формулировку пункта 9 статьи 17 Конституционного закона КР «О чрезвычайном положении» необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов. Поскольку отказа в проведении аккредитации журналистов, Конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает, соответственно, такое решение коменданта Бишкека не отвечает нормам закона.

Считаем, что должностные лица в первую очередь в условиях режима чрезвычайного положения должны неукоснительно соблюдать требования законодательства, тем более конституционного закона. Государство должно соблюдать прописанную законом гарантию по обеспечению журналистам свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, и защиту журналистов при осуществлении им профессиональной деятельности.

И снова напоминаем, что для того, чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для обеспечения этих ожиданий, в условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы, в свою очередь, журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией короновируса.

Со своей стороны, мы – медиасообщество Кыргызстана, обещаем стремиться:

Придерживаться принципа точности и достоверности информации, стараться уточнять и перепроверять сведения в комендатуре.

В условиях режима чрезвычайного положения при себе всегда иметь паспорт и служебное удостоверение.

Обращаться только к компетентным специалистам, которые обладают соответствующими знаниями и информацией и могут предоставить точную, объективную информацию.

Всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, бахилы).

Разделять утверждения о фактах от собственного мнения.

Неукоснительно следовать законным требованиям сотрудников сил правопорядка задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения.