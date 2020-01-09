Заявление медиа сообщества по факту нападения на журналиста Factcheck.kg Болота Темирова

Сегодня, 9 января 2020 года, днем в центре столицы было совершено нападение на журналиста Factcheck.kg Болота Темирова. Это нападение мы считаем демонстративным актом для устрашения нашего коллеги — журналиста, который занимается журналистскими расследованиями в Кыргызстане.

Кыргызстан – это новая демократия, журналисты которой яростно борются с разложением нашего общества – коррупцией. В борьбе с этой проблемой, в отсутствие какого-либо отклика от власти, работу журналистов и свободных СМИ трудно переоценить.

Журналисты ищут правды, ищут справедливости. Они хотят найти ответ на вопрос, было ли злоупотребление должностным положением для личной выгоды? Не было ли незаконного присвоения общественных товаров и услуг? Честным ли путем некоторые должностные лица получили свои богатства, с помощью чего они их заработали? Они хотят выяснить, откуда у них эти первоначальные ресурсы, не украдена ли земля или товар, которые позволили им заработать столько денег? Ответы на все эти вопросы перед выборами позволят обществу понять, в правильном ли направлении движемся мы как страна. Ответы на эти вопросы позволят государству начать расследования и дать нам, обществу, информацию.

Мы считаем, что нападение на журналиста Болота Темирова в данном контексте является посягательством на право общества быть информированным. Мы призываем высокопоставленных должностных лиц публично осудить данный акт запугивания журналистов, чтобы показать отношение к подобным инцидентам и поспособствовать их предотвращению в будущем.

Мы требуем от правоохранительных органов в соответствии с законом и профессиональными обязанностями предпринять все усилия для быстрого выявления и привлечения виновных к ответственности.

Журналисты должны быть в безопасности, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность, не подвергаясь запугиванию, угрозам или нападениям.

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