Медиасообщество призывает власти обеспечить безопасность журналистов и беспристрастное рассмотрение дел в суде

Медиасообщество Кыргызстана отмечает ухудшение обстановки со свободой слова в связи с массовой DDoS-атакой на СМИ, многомиллионными исками и арестами банковских счетов расследовательских редакций, а также с угрозами личной безопасности журналистов.

Отсутствие мер по обеспечению защиты свободы слова со стороны властей приводит к массовым акциям протеста.

Кыргызстанцы дважды выходили на мирные митинги #REакция, требуя адекватных мер по расследованию коррупционных кейсов, выявленных журналистами-расследователями, и защиты свободы слова.

Пресса играет важную роль по объективному информированию граждан о происходящем в стране, однако сейчас они вынуждены самостоятельно обеспечивать свою физическую и кибербезопасность.

Редакции, проводившие расследования, передали имеющиеся документы по фактам коррупции в следственные органы и готовы сотрудничать со следствием. Также журналисты, в настоящее время находящиеся в служебной командировке, в соответствии с нормами закона готовы давать показания в онлайн-режиме.

За последние сутки ряд интернет-изданий подвергся беспрецедентной по масштабам DDoS-атаке, в том числе сайт ОФ «Центр медиаразвития». Это случилось сразу после того, как 17 декабря в 16.00 ресурс Factcheck.kg опубликовал расследование

«Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят».

В результате данной атаки сайт Factcheck.kg перестал функционировать. Далее DDoS-атаке подверглись другие интернет-издания, разместившие у себя этот материал: Kloop, Kaktus.Media, Economist.kg, Govori.tv, vb.kg, knews.kg, pk.kg.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу и указывает на наличие давления на независимые СМИ в Кыргызстане.

Бездействие со стороны государственных органов, которые в таких случаях должны проявлять активную позицию по обеспечению конституционного права граждан на свободу слова, может привести к серьезному откату от демократических принципов и полной стагнации в развитии.

Стоит отметить, что, согласно Конституции КР, каждый гражданин имеет право на свободу выражения мнения, а государство обязано обеспечить все условия для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ.

Мы призываем власти:

1. Обеспечить физическую и цифровую безопасность журналистов.

2. Расследовать кейсы коррупции, приведенные в материалах kloop.kg, «Азаттыка» и OCCRP.

3. Гарантировать честный, открытый и беспристрастный суда по искам, предъявленным расследовательским редакциям.

4. Защитить СМИ от многомиллионных исков.

Независимый союз журналистов КР;

ОФ «Центр медиаразвития»;

Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева;

Институт медиа полиси;

Интерньюс в Кыргызстане;

ОО «Журналисты»;

Тынымгуль Эшиева, программа «Развитие СМИ» Фонда «Сорос-Кыргызстан»

Алмаз Курманкалиев, фонд «Центр поддержки СМИ»

Авланбек Жумабаев, медиаэксперт;

Тамара Валиева, медиаэксперт;

Элмира Токтогулова, медиаэксперт;

Марат Токоев, медиаэксперт.