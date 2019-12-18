Медиасообщество призывает власти обеспечить безопасность журналистов и беспристрастное рассмотрение дел в суде

Среда Декабрь 18th, 2019
Рубрика: Новости
Медиасообщество Кыргызстана отмечает ухудшение обстановки со свободой слова в связи с массовой DDoS-атакой на СМИ, многомиллионными исками и арестами банковских счетов расследовательских редакций, а также с угрозами личной безопасности журналистов.
Отсутствие мер по обеспечению защиты свободы слова со стороны властей приводит к массовым акциям протеста.
Кыргызстанцы дважды выходили на мирные митинги #REакция, требуя адекватных мер по расследованию коррупционных кейсов, выявленных журналистами-расследователями, и защиты свободы слова.
Пресса играет важную роль по объективному информированию граждан о происходящем в стране, однако сейчас они вынуждены самостоятельно обеспечивать свою физическую и кибербезопасность.
Редакции, проводившие расследования, передали имеющиеся документы по фактам коррупции в следственные органы и готовы сотрудничать со следствием. Также журналисты, в настоящее время находящиеся в служебной командировке, в соответствии с нормами закона готовы давать показания в онлайн-режиме.
За последние сутки ряд интернет-изданий подвергся беспрецедентной по масштабам DDoS-атаке, в том числе сайт ОФ «Центр медиаразвития». Это случилось сразу после того, как 17 декабря в 16.00 ресурс Factcheck.kg опубликовал расследование
«Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят».
В результате данной атаки сайт Factcheck.kg перестал функционировать. Далее DDoS-атаке подверглись другие интернет-издания, разместившие у себя этот материал: Kloop, Kaktus.Media, Economist.kg, Govori.tv, vb.kg, knews.kg, pk.kg.
Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу и указывает на наличие давления на независимые СМИ в Кыргызстане.
Бездействие со стороны государственных органов, которые в таких случаях должны проявлять активную позицию по обеспечению конституционного права граждан на свободу слова, может привести к серьезному откату от демократических принципов и полной стагнации в развитии.
Стоит отметить, что, согласно Конституции КР, каждый гражданин имеет право на свободу выражения мнения, а государство обязано обеспечить все условия для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ.
Мы призываем власти:
1. Обеспечить физическую и цифровую безопасность журналистов.
2. Расследовать кейсы коррупции, приведенные в материалах kloop.kg, «Азаттыка» и OCCRP.
3. Гарантировать честный, открытый и беспристрастный суда по искам, предъявленным расследовательским редакциям.
4. Защитить СМИ от многомиллионных исков.
Независимый союз журналистов КР;
ОФ «Центр медиаразвития»;
Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева;
Институт медиа полиси;
Интерньюс в Кыргызстане;
ОО «Журналисты»;
Тынымгуль Эшиева, программа «Развитие СМИ» Фонда «Сорос-Кыргызстан»
Алмаз Курманкалиев, фонд «Центр поддержки СМИ»
Авланбек Жумабаев, медиаэксперт;
Тамара Валиева, медиаэксперт;
Элмира Токтогулова, медиаэксперт;
Марат Токоев, медиаэксперт.