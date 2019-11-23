Заявление Фонда расследовательской журналистики

21 ноября было опубликовано очередное расследование, проведенное журналистами «Азаттык Медиа», «Клооп Медиа» и международным проектом по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, раскрывающее коррупционную паутину, опутавшую нашу страну и выходящую далеко за ее пределы.

Каждое новое расследование поднимается на более высокий качественный и актуальный уровень, и задача нашего Фонда, как и всего гражданского общества, – оказывать всяческую помощь и поддержку журналистам-расследователям.

Фонд расследовательской журналистики гордится тем, что дело, начатое Уланбеком Эгизбаевым, имя которого носит ежегодная премия Фонда за лучшее журналистское расследование, набирает обороты. Журналистские расследования становятся профессиональными и коллективными — это уже работа не одного журналиста, а труд разных команд.

Мы присоединяем свои голоса к возмущению граждан страны, недовольных отсутствием реальных результатов по наведению в стране законности и прозрачности. Поэтому требуем от властей, не раз провозглашавших о своих намерениях всерьез бороться с коррупцией, принятия безотлагательных мер по расследованию фактов, изложенных в коллективном материале, а также по обеспечению безопасности журналистов, проводивших это расследование.

Мы призываем гражданское общество и наших коллег из всех СМИ Кыргызстана объединиться и поддержать это направление, проявить солидарность в усилении жанра расследовательской журналистики. А различные выступления против антикоррупционной деятельности журналистов расценивать как возмутительную попытку реабилитации преступлений, направленных против Кыргызстана и его народа.

Аделя Лаишева – председатель Фонда расследовательской журналистики

Сабыр Абдымомунов – учредитель Фонда расследовательской журналистики

Султан Каназаров – председатель Наблюдательного совета Фонда расследовательской журналистики

Члены Наблюдательного совета фонда:

Роза Отунбаева

Бурулкан Сарыгулова

Рита Карасартова

Эльмира Ногойбаева

Азамат Тынаев