Задержали редактора Chyndyk.kg

Понедельник Январь 20th, 2020

Рубрика: Новости

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Редактора сайта Chyndyk.kg Турсунбека Бейшенбекова задержали за публикацию секретных документов. По мнению его адвоката Таалайгуль Токтакуновой, задержание журналиста незаконно. По ее словам, Турсунбеку Бейшенбекову вменяют две статьи: «Соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

«Военная прокуратура незаконно и необоснованно задержала моего подзащитного. В УПК четко прописано, что подозреваемым является лицо, которому вручено уведомление, или человек, задержанный в момент совершения преступления. Однако уведомление Турсунбеку Бейшенбекову не вручено и на месте преступления он не был застигнут. В настоящий момент его уже водворили в ИВС», — сказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, сегодня редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали и водворили в ИВС на 48 часов в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.

Редактора информационного сайта Chyndyk.kg Турсунбека Бейшенбекова уже два раза вызывали на допрос в Военную прокуратуру.

«Имя одного власть имущего упоминается уже с 2014 года. По этому делу меня и вызывают на допрос. Ладно, было бы дело государственной важности, а тут по заявлению одного чиновника вызывают на допросы», — сказал «Азаттыку» сам Т.Бейшенбеков.

По предварительным данным журналистов, главред Т.Бейшенбеков опубликовал объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ под грифом секретно, якобы, представителю СМИ передал бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

Тем временем, в уголовном деле экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова появился еще один эпизод. Уточняется, что Военная прокуратура уведомила бывшего милицейского чиновника в злоупотреблении должностным положением.

Азамат Касыбеков,
представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек