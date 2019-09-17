ОРТРК «Ынтымак» сокращает более десяти своих сотрудников

Недавно в Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» были сокращены более десяти сотрудников. Как сообщил руководитель телеканала Толкун Эрмекбаев, это связано с текучкой кадров, уменьшением количества проектов и оптимизацией деятельности канала.

«Некоторые сотрудники ушли т.к. у них были предложения от других СМИ, некоторые вышли замуж. Мы с самого начала говорили, что «Есть проект – есть работа». Сейчас количество проектов из года в год уменьшается. На собрании с участие руководства канала и начальников отделов было принято протокольное решение об оптимизации», — отметил директор ОРТРК «Ынтымак» Толкун Эрмекбаев.

Одна из попавших под сокращение Макпурат Алибаева говорит, что эта новость для многих была большой неожиданностью.

«Мы знали, что количество проектов уменьшается и есть определенные трудности. Летом мы встретились с руководством, и я тогда задала вопрос «Что будет с нами, как будем дальше работать?». Нам ответили, что этот вопрос решается. Но, когда после летних отпусков нам пришли СМС сообщения «мы временно прекратили сотрудничество». Если бы нам раньше сказали «Вы можете быть подпасть под сокращение», мы могли бы заранее искать другую работу. Надо сказать, что тем, у кого есть дети и кто не может найти работу было действительно сложно», — сказала М.Алибаева. Махпурат Алибаева недавно устроилась в один из местных телеканалов.

Сотрудники, подпавшие под сокращение, работали не по трудовому соглашению, а по договору об оказании услуг.

«В 2017 году на административную часть было выделено 12 штатных единиц. Другие сотрудники работали по договору об оказании услуг. 27 августа текущего года вышло постановление Правительства, согласно которому будет реформа СМИ, региональные газеты объединяются с ТВ. Теперь с сотрудниками 7 районных газет (14 единиц), 3 областных газет, штатные формуляры скоро дадут юристы, все вместе будут 58 штатных единиц. Исходя из финансов, технического оборудования мы определились с штатными единицами, все привели в соответствие с законами. Может заработная плата штатных единиц и будет небольшая, но зато они будут защищены юридически», — сообщил Т.Эрмекбаев.

Как отметил председатель Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ во время медиа форума «Ийгиликке КАДАМ», который прошел в г.Ош 9 сентября, у журналистов чаще всего нарушаются трудовые права:

«Права журналистов не защищены. Во-первых, нет трудового договора с редакцией, во-вторых, нет редакционной политики. Если бы все это было, то трудовые права были бы защищены», — считает Ш.Майчиев.

Подпавший по сокращение в ОРТРК «Ынтымак» Жусуп Кошматов отметил, что при работе по договоре об оказании услуг возникает много сложностей.

«Когда работаешь по трудовому договору, у тебя есть трудовая книжка и идет стаж. В том случае, когда не ведется учет, где ты работал, очень сложно определить стаж работы. Мы, как частный предприниматель ежемесячно платили по 3200 сомов за патент и полис. Поскольку это было дорого, мы его закрыли и перешли на новый вид работы с патентом. Когда нет работы, необходимо приостановить действие патента, иначе придется платить и за эти месяцы. Мне пришлось просто за так заплатить за август», — сообщил Ж.Кошматов. Он дополнил, что, если в ОРТРК «Ынтымак» откроется новый проект, то он готов продолжать сотрудничество с каналом.

Директор канала Т.Эрмекбаев отметил, что подпавшие под сокращение сотрудники могут работать в продакш-студии, открытой при канале. Они могли бы зарабатывать, если найдут спонсора, продадут эфирное время и в кассу поступят средства.

На канале были приостановлено около 20% передач, ранее выходивших в эфир. Т.Эрмекбаев сообщил, что на некоторые передачи есть спонсоры, также планируется начать работать с малыми грантами.

ОРТРК «Ынтымак» была создана в 2011 году как наследница Ошской областной телерадиокомпании. Согласно своему стратегическому плану в 2010 году канал должен был перейти полностью на самофинансирование.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области