Возобновляется мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР

ОО «Журналисты» в партнерстве с ОФ «Институт Медиа Полиси» (ОФ «ИМП») и при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» запускают проект по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ КР. Проект рассчитан до конца 2019 года. Об этом 16 апреля было сообщено на пресс-конференции в Бишкеке.

Наблюдатели ОО «Журналисты» в каждом регионе будут фиксировать все факты нарушения прав журналистов и СМИ и готовить информационные сообщения о них. ОФ «ИМП» по некоторым случаям будут давать свои юридические комментарии. Все сообщения будут регулярно выставляться на сайте ОО «Журналисты» (http://journalist.kg/). Ежемесячно вся собранная информация будет обобщаться, классифицироваться и рассылаться всем заинтересованным сторонам. В конце года планируется издание итогового мониторингового отчета.

В качестве региональных наблюдателей были взяты известные в своем регионе журналисты:

Джалал-Абадская область – Жалил Сапаров , 0555 300-484, 0772 257-564;

, 0555 300-484, 0772 257-564; Ошская область – Гульзат Газиева , 0550 288-004, 0778 902-423;

, 0550 288-004, 0778 902-423; Нарынская область – Кумендер Усупов , 0552 435-677, 0772 435-677, 0700 435-677;

, 0552 435-677, 0772 435-677, 0700 435-677; Таласская область – Козубек Иманкулов , 0772 655-905, 0701 605-001;

, 0772 655-905, 0701 605-001; Иссык-Кульская область – Жумагуль Барктабасова , 0771 326-619, 0703 326-619;

, 0771 326-619, 0703 326-619; Баткенская область – Жениш Айдаров , 0550 509-555, 0773 261-027;

, 0550 509-555, 0773 261-027; Чуйская область и г.Бишкек – Азамат Касыбеков, 0555 923-461.

В рамках проекта, помимо фиксации нарушений прав журналистов и СМИ, со стороны ОФ «ИМП» будет также оказываться юридическая помощь тем журналистам и СМИ, чьи права были нарушены.

Таким образом, мониторинг позволит получить не только количественные и качественные показатели для оценки состояния уровня состояния свободы слова в стране, но и будет способствовать повышению юридической грамотности и защищенности журналистов и СМИ.

Отметим, что ОО «Журналисты» беспрерывно с 2002 года по 2007 год, а также с некоторыми перерывами до 2010 года включительно проводило мониторинги нарушений прав журналистов и СМИ в КР.

Для нынешнего мониторинга пересмотрена система мониторинга с большим акцентом на фиксацию фактов нарушений прав журналистов и СМИ, и оказанию им юридической и иной помощи.

Напомним, что 15 апреля в Бишкеке ОО «Журналисты» провело тренинг для региональных наблюдателей, задействованных в проекте по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ КР.