Верховный суд оставил в силе решение городского суда по искам трех политиков к экс-президенту и телеканалу «Апрель»

Верховный суд 30 сентября оставил в силе решение городского суда по иску Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева к Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу «Апрель». Об этом со ссылкой на Азимбека Бекназарова сообщило информагентство “24.kg”.

Таким образом Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов бывшего президента и канала. Напомним, что 10 декабря 2018 года А.Атамбаев дал интервью на телеканале «Апрель». Истцы считают, что экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в данном интервью. Иск был подан по статье 18 «Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой репутации юридического лица» Гражданского кодекса КР. Каждый из политиков требовал по 6 млн сомов (от каждого ответчика по 3 млн сомов) за причиненный моральный ущерб – 18 млн сомов суммарно.

Октябрьский районный суд столицы 28 февраля текущего года вынес решение о компенсации морального вреда трем политикам по 100 тыс. сомов с экс-президента КР А.Ш.Атамбаева. От телекомпании же потребовал дать опровержение. Это решение первой инстанции не удовлетворило политиков. В Бишкекском городском суде требования истцов остались теми же.

2 мая текущего года городской суд частично изменил решение первой инстанции — теперь и экс-президент и журналисты должны были выплатить каждому истцу по 100 тыс. сомов и дать опровержение в течение 10 дней.

Месяц назад, 2 сентября Азимбек Бекназаров заявил, что намерен отказаться от исполнения гражданского иска о защите чести и достоинства в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он добавил, что Келдибеков и Дуйшебаев, скорее всего, тоже откажутся. Однако осталось непонятным, будет ли относится их отказ и к иску в отношении телеканала «Апрель».

Нужно сказать, что эфир телеканала был остановлен 7 августа во время событий в селе Кой- Таш. Через два дня следственные органы наложили арест на здание «Медиа Форума», где и располагалось это СМИ.

Сегодня «Апрель» продолжает работать только в социальных сетях: Facebook, Instagram и на YouТube-канале.