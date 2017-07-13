В Ташкенте пройдёт конференция ОБСЕ по СМИ

18-19 октября 2017 года в Ташкенте пройдет 19-я региональная Центрально-Азиатская конференция по СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии».

В ходе двухдневного мероприятия около 80 участников, включая журналистов, представителей правительства, организаций гражданского общества и научных кругов вместе с международными экспертами обсудят текущие проблемы свободы СМИ в Центральной Азии, сообщается на сайте ОБСЕ.

Участники обсудят широкий круг вопросов, включая текущие тенденции в распространении средств массовой информации и проблемы, связанные с цифровой и все более мобильной средой, и как лучше защитить свободу СМИ во время борьбы с разжиганием ненависти. Также будут обсуждены последние события в области средств массовой информации в Центральной Азии и Монголии, будут использованы лучшие практики.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии.

Источник: ca-news.org/news:1394254?f=cp