В Таласе подожгли офис «3 канала»

Воскресенье Июнь 7th, 2020
Рубрика: Новости
В ночь с 6го на 7 июня неизвестные лица подожгли офис единственной в области телекомпании – “3 канала”. Как сообщает владелец канала Айбек Турдалиев, разбили окно кирпичом и кинули бутылку с зажигательной смесью.
По словам исполнительного директора канала Таланта Калилова, несколько оборудований пришли в негодность. В настоящее время милиция ведет расследование.
Фотографии взяты с Фейсбук страницы Айбека Турдалиева.
Козубек Иманкулов,
предстаивтель ОО «Журналисты» по Таласской области