В Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу о нападении на журналиста Болота Темирова

На скамье подсудимых сидели граждане, которые напали на журналиста. Напомним, Болот Темиров был избит 9 января текущего года рядом с офисом издания Factcheck. Сам журналист связывал агрессию на него с профессиональной деятельностью. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны четыре человека.

По словам журналиста, по итогам заседания суд принял решение не выпускать подсудимых под подписку, а по просьбе адвоката рассмотрение перенесли на 18 июня.

Следствие по делу о поиске заказчиков нападения на журналиста Болота Темирова продолжается. Как говорит редактор ресурса Factcheck.kg, дело об его избиении разделено на две части: по исполнителям нападения и поиску заказчиков инцидента. Б.Темиров не уверен, что правоохранительным органам удастся найти заказчиков нападения. ​

«По поиску заказчиков я уверен, что дело не продвинется и останется не раскрытым. По исполнителям: нельзя всю вину за нападение сваливать на них. И подсудимых оцениваю с точки зрения сделанного деяния. То есть это, согласно законодательству, хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору без тяжелых последствий для здоровья. Именно по этой статье их и судят. Они даже не знали, что я журналист, и, соответственно, делать из подсудимых врагов свободы слова не стоит», — говорит журналист.

Многие пользователи соцсетей предположили, что нападение на журналиста связано с его материалом о жене экс-заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова Аманде Тургуновой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек