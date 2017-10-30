В Казахстане предложили урезать зарплату госслужащим за плохие ответы журналистам

Эффективность деятельности госслужащих будет зависеть от качества ответов на запросы журналистов, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

Абаев заявил, что качество и своевременность ответов на запросы журналистов будут привязаны к оценке эффективности деятельности и бонусно-балльной системе.

«То есть получается, если он не отвечает, у него рейтинг падает, он будет получать меньше заработную плату, бонусы. (…) У него будет специальный KPI (показатель достижения успеха — прим.), которому он должен будет соответствовать и работать. Руководитель будет смотреть, соответствует он KPI или нет, и может, в принципе, и уволить и взять другого. То есть мы к этому идем, это не происходит за одночасье. Поверьте мне, любой чиновник, он, прежде всего, настроен ответить журналистам. Потому что он понимает, что вопрос будет все время накапливаться. И мы идем к этому, открытое общество», — отметил Абаев в кулуарах после заседания в Мажилисе.

Кроме того, Абаев рассказал о «правиле золотого часа» при официальных комментариях для СМИ.

«В госорганах есть внутренняя регламентация — «правило золотого часа». То есть в течение часа резонансные экстренные случаи мы обязаны будем прокомментировать. Если это прозвучало в официальных сообщениях, мы обязаны будем не в три дня, а в два дня дать ответ. Наоборот, мы сокращаем время. (…) Мы вводим понятие «официальный представитель». Мы даем статус, будет человек, который персонально будет отвечать за связь со средствами массовой информации», — добавил он.

Напомним, ранее Даурен Абаев рассказал о планах увольнять госслужащих, невовремя ответивших на журналистский запрос.

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