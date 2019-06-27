В доме экс-президента в селе Кой-Таш напали на журналиста и выставили его за территорию резиденции (дополнено)

В доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш напали на журналиста «NEXT TV» Жоодара Бузумова и выставили его за территорию резиденции.

В секретариате «Народного штаба», расположенного на территории резиденции экс- президента, после обращения общественного объединения «Журналисты» подтвердили, что такой инцидент был. Нужно сказать, что несколько суток у дома Алмазбека Атамбаева дежурят его сторонники и выступают с критикой президента Сооронбая Жээнбекова и парламента, который лишил экс-президента статуса неприкосновенности.

Член политсовета СДПК Мээрбек Мискенбаев назвал инцидент недоразумением. «Мы уже попросили у него извинения. Молодые ребята не знали, что это журналист. К тому же они посчитали его провокатором, так как тут есть работники спецслужб, которые таким образом пытаются провести провокацию и стравливают людей друг с другом. Теперь мы усилили работу в этом направлении. Еще раз просим извинения у журналиста», — прокомментировал нападение М.Мискенбаев.

В свою очередь, журналист «NEXT TV» Жоодар Бузумов рассказал своим коллегам, что он проводил прямой эфир в соцсетях, снимал все происходящее как в пресс-центре, расположенный в юрте, так и вне ее территории.

«Когда снимал на видео, двое мужчин в спортивной одежде подошли ко мне и начали скручивать мне руки. Они даже не спросили у меня, кто я такой. В итоге выставили за ворота дома Атамбаева. Но в этот же момент меня увидели представители СДПК, которые знают меня и остановили мужчин. Представители партии извинились, я не держу никакой злости или обиды», — сказал журналист.

Кроме того, грубо схватили, стали дергать и требовать показать видео оператора интернет-телевидения «Govori.TV», который пытался заснять как его коллегу скрутили. Об этом ОО «Журналисты» подтвердила гендиректор «Govori.TV» Кайыргуль Урумканова. По ее словам, никто не извинился перед сотрудниками этого СМИ.

До этого Жоодар Бузумов был задержан милиционерами у «Белого дома» во время антикитайского митинга и был выпушен после проверки документов. Тогда коллектив газеты «Супер Инфо» у здания ГУВД Бишкека провели акцию о недопустимости жестокости милиционеров по отношению к журналистам во время освещения массовых событий. Силовики принесли журналисту извинения.

Фотография взята с сайта «Govori.TV»

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек