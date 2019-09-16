В Бишкеке состоится презентация результатов проекта “Содействие стабильности и миру в Центральной Азии”

17 сентября 2019 года в городе Бишкек проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», реализуемый Internews при финансовой поддержке Европейского Союза, представит своим партнерам и широкой общественности результаты своей деятельности, достигнутые за период реализации проекта.

Проект был запущен в апреле 2018 года с целью поддержки национальных и региональных инициатив, способствующих распространению медиаграмотности и построению мира и стабильности в Центральной Азии. Это делалось через повышение квалификации журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в производстве качественного медиаконтента, а также повышение уровня критического медиапотребления у представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

На мероприятие приглашены представители государственных структур, посольств, международных и неправительственных организаций, медиа сообщества и ВУЗов, лидеры общественного мнения и эксперты в вопросах радикализма, ведущего к насилию, которые сотрудничали и взаимодействовали с проектом в период его реализации.

Проект продемонстрирует лучшие страновые и межстрановые совместные проекты суб-грантовых программ проекта, такие как «Серия репортажей по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи», Кыргызстан, проект «Моя новая семья», реализованный совместно командами из Кыргызстана и Таджикистана, проект «Сложный выбор» – первый в Центральной Азии инновационный фильм с вариативным финалом, совместно реализованный командой участников из Кыргызстана и Казахстана, проект «В интернете все равны: блогеры продвигают медиаграмотность», реализованный в Кыргызстане, а также проект «Не от нашего имени — мобайл», совместный проект команды участников из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

Кроме этого, участникам мероприятия будет представлена презентация об информационной кампании «.три.точки.», которая направлена на повышение медиаграмотности и критического мышления интернет пользователей для противодействия манипуляциям, пропаганде и предотвращения радикализма, ведущего к насильственному экстремизму.

Завершит мероприятие презентация проекта «Результаты проекта в цифрах».

Мероприятие пройдет в гостинице «Парк Отель» 17 сентября 2019 года с 14:00 до 17:00.

За дополнительной информацией о проекте «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», пожалуйста, обращайтесь к директору проекта Фарходу Рахматову по электронной почте frahmatov@internews.org или по телефону +996 (312) 98-68-80 (добавочный 305).