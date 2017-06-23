В августе в Кыргызстане будет закончена установка всех 211 цифровых ретрансляторов

В августе 2017 года в Кыргызской Республике будет закончена установка всех 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев сегодня на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в КР.

Как сообщает пресс-служба правительства, Шаршембиев напомнил, для обеспечения 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктах, расположенных в «радиотеневой зоне», доступа к цифровому телевидению в настоящее время реализуется поэтапный план установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов. Это позволит обеспечить цифровым телевидением 227 населенных пунктов, жители которых пока не имеют доступа к цифровому телевидению. «На сегодня по всей республике установлено 67 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов. В августе 2017 года мы планируем закончить установку всех 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов. Жители оставшихся 99 населенных пунктов получат доступ к цифровому телевидению посредством спутника», — подчеркнул председатель Государственного комитета информационных технологий и связи. Он отметил, что для установки цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов на местах строятся отдельные специальные помещения, которые будут охраняться.

На заседании было отмечено, что ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» необходимо приложить максимум усилий, чтобы все указанные помещения были подведены к линиям электропередачи, чтобы обеспечить всех жителей страны цифровым вещанием в обозначенный срок.

По итогам заседания Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в КР первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев дал ряд поручений соответствующим государственным органам, которые направлены на своевременное исполнение целей и задач Программы по переходу на цифровое телерадиовещание в КР.

Для справки: План «Женева-06», принятый 101 страной, включая КР, предусматривает обязательный переход на цифровое вещание. После этого частоты ТВ каналов аналогового телевещания утратят статус международно-правовой защиты.

Источник: http://kabar.kg/news/v-avguste-v-kyrgyzstane-budet-zakonchena-ustanovka-vsekh-211-tcifrovykh-retransliatorov/