Национальный банк объявляет конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы «Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте»

Национальный банк Кыргызской Республики в рамках кампании по повышению финансовой грамотности населения объявляет республиканский конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы «Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте»

Конкурс проводится в целях повышения информированности граждан с помощью публикаций о специфике отечественного рынка финансовых услуг и продуктов, в первую очередь сберегательных и инвестиционных инструментов, а также поощрения представителей СМИ, освещающих экономические темы.

В конкурсе предусмотрены номинации на лучшие материалы в печатных и электронных СМИ на русском и кыргызском языках, опубликованные как в столичных средствах массовой информации, так и в региональных.

Принимаются работы представителей печатных и электронных СМИ Кыргызской Республики (пресса, ТВ, радио, интернет) на кыргызском и русском языках.

Количество материалов от одного автора и объем конкурсных работ не ограничиваются.

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 27 марта по 30 сентября 2017 года.

Для участия в Конкурсе претенденты должны заполнить конкурсную заявку, приложить конкурсные материалы и доставить пакет в Национальный банк Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 168 (экспедиция), с пометкой «На конкурс СМИ».

Для участия в конкурсе принимаются работы в следующем виде:

— оригинальный номер газеты или журнала с публикацией конкурсного материала либо его электронная версия (отсканированная страница газеты);

— материалы, опубликованные в информационных агентствах, принимаются в виде копии текста и отсканированной электронной страницы Интернет-ресурса с указанием электронного адреса (линка), где размещен материал, подтверждающего достоверность выхода информации;

— аудиофайлы радиоматериалов принимаются на электронных носителях;

— видеофайлы cтелевизионными материалами принимаются на электронных носителях.

Призовой фонд конкурса предусматривает ценные подарки, а также поощрительные призы.

Подробную информацию можно получить по ссылке: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2205&lang=RUS