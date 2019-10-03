Уголовное дело об убийстве журналиста Алишера Саипова возобновлено

В Кыргызстане возобновили уголовное дело об убийстве в 2007 году главного редактора независимой газеты «Сиёсат» («Политика») Алишера Саипова. Об этом со ссылкой на его брата Шохруха Саипова, сообщает «Фергана News».

Как пишет интернет-издание, родственники узнали о возобновлении уголовного дела, приостановленного в декабре 2013 года, из ответа Генеральной прокуратуры Кыргызстана на запрос Международной ассоциации по защите свободы слова (IFEX), отправленный 12 июля. «По результатам изучения уголовного дела, 29 августа 2019 года прокуратурой Ошской области решение следователя отменено и в настоящее время ведется следствие», — говорится в письме надзорного ведомства.

Алишер Саипов, сотрудничавший со многими известными международными СМИ и писавший об острых проблемах Ферганской долины был убит в Оше 24 октября 2007 года. Ему тогда было всего 26 лет.

В 2009 году был задержан некий Абуфарид Расулов, который был признан виновным в убийстве журналиста и осужден на 20-летний тюремный срок. Но через два года было предоставлено видеодоказательство того, что он что в день убийства находился на празднике у родственников. В апреле 2012 года дело направили на доследование, А.Расулова оправдали.

Уголовное дело было приостановлено по результатам расследования 6 декабря 2013 года.

IFEX является глобальной сетью, состоящей из более чем 100 организаций, деятельность которых связана с продвижением и защитой свободы выражения по всему миру, в разных странах, включая Кыргызстан, где деятельность осуществляется с помощью местных членов – ОО «Журналисты» и Института Медиа Полиси.