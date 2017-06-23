Творческий конкурс «Евразийская интеграция и развитие — XXI век»

Евразийский банк развития продолжает принимать конкурсные работы на Третий ежегодный творческий конкурс для СМИ «Евразийская интеграция и развитие — XXI век».

Заявки и конкурсные материалы на лучшую публикацию в СМИ, освещающую проблемы экономической интеграции принимаются до 30 сентября 2017 года.

Данный конкурс нацелен на развитие и укрепление межкультурных и экономических связей между странами региона. Он призван способствовать распространению объективной информации об интеграционных процессах на евразийском пространстве. К участию в конкурсе приглашаются журналисты из государств-участников ЕАБР – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

К рассмотрению принимаются журналистские работы, вышедшие в печать/эфир с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Объективность оценки призван обеспечить специально созданный Экспертный совет, в состав которого вошли главы Союзов журналистов всех шести стран-членов ЕАБР.

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

В этом году список номинаций расширен. В связи с запросами и интересом коллег добавлены две дополнительные номинации — «Лучший радиосюжет» и «Лучший документальный фильм».

Все номинации конкурса: «Лучшие тематические сообщения информационного агентства»; «Лучшая публикация в Интернет-издании»; «Лучшая публикация в печатном СМИ»; «Лучший сюжет на ТВ», «Лучший радиосюжет», «Лучший документальный фильм».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее на адрес contest@eabr.org

По вопросам участия в Конкурсе просьба обращаться в Пресс-центр ЕАБР по адресу pressa@eabr.org тел.: +7 (727) 2446883 (6147), моб.:+7 (777) 7500008, sapargaliyeva_as@eabr.org

Источник: https://eabr.org/press/contest_smi_2016/