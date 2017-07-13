Туркменистан прекращает финансирование государственного телевидения

Президент Туркменистана подписал указ, согласно которому было принято решение о переводе государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии на хозрасчет с целью дальнейшего развития отрасли, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Прекращение финансирования государством телевидения и радиовещания будет осуществлено поэтапно в течение 4 лет и начнется в 2018 году.

Правительство Туркменистана неоднократно подвергалось критике со стороны международных организаций за жесткую цензуру в медиа пространстве страны.

Как отмечают собеседники радио «Азатлык», передачи национального телевидения страны однообразные, информация крайне скудная, содержание программ основано на официальной хронике и пропаганде достижений. В связи с этим жители страны предпочитают зарубежные телеканалы, доступные по спутниковому телевидению, в основном российские и турецкие.

Вопреки этому программы государственного телевидения Туркменистана неоднократно подвергались критике президента страны. Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, выражал недовольство темпами развития отечественного телевидения.

Вместе с тем, туркменские власти уже несколько лет ведут кампанию по демонтажу спутниковых антенн, устанавливаемых жителями страны для просмотра передач зарубежных телеканалов. Международные правозащитники считают действия властей, заявляющих о намерении улучшить внешний облик городов, стремлением ограничить доступ населения к независимой информации.

Источник: ca-news.org/news:1394144?f=cp