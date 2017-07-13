ЦИК КР подвела итоги аккредитации: аккредитованы 258 СМИ и интернет-изданий

7 июля 2017 года, ЦИК КР подвела итоги работы по аккредитации средств массовых информаций и интернет-изданий, планирующих принять участие в предвыборной агитации на выборах Президента Кыргызской Республики.

По состоянию на 4 июля 2017 года в Центризбирком поступило 260 уведомлений от СМИ и интернет-изданий о намерении принять участие в предвыборной агитации на выборах Президента Кыргызской Республики.

Аккредитованы – 258, в том числе:

— 56 телекомпаний;

— 29 радио;

— 116 печатных изданий;

— 57 интернет-изданий.

В соответствии с частью 20 статьи 22 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» «при проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, владельцем интернет-издания не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов в целях аккредитации» прием уведомлений и документов на аккредитацию от СМИ и интернет-изданий, планирующих принять участие в предвыборной агитации на выборах Президента Кыргызской Республики прекращен 4 июля 2017 года в 18:00.

В аккредитации отказано двум заявителям: ОсОО «Жигер» на основании ч.15 и 16 статьи 22 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», ОсОО «Нур-Пресс» на основании пункта 6 Положения об аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий при подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской Республики, утвержденного постановлением ЦИК КР от 17 июня 2017 года №152.

Информационный отдел аппарата ЦИК КР