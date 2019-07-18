Три судебных дела «Ачык саясат плюс»

Газета «Ачык саясат плюс» подала апелляцию в Бишкекский суд на решение Октябрьского районного суда, по которому журналисты должны выплатить депутату ЖК Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов моральной компенсации.

Напомним, парламентарий подал в суд на газету и просил защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат часто переходит из одной партии в другую, и журналисты называли депутата «хамелеоном».

Кстати, нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование.

Депутат К.Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном», — заявил нардеп.

«Мы полностью не согласны с решением районного суда. Нужно сказать, что 300 тысяч сомов это большая сумма для нас и она не соответствуют уровню морального ущерба депутата. Кстати, после выступления Кожобека Рыспаева в Жогорку Кенеше, где он назвал депутатов элитой общества, на него обрушилась критика общества. В соцсетях его обзывали похлеще, чем в нашей газете. Но он подал в суд только на нас. Думаю, это потому, что мы оппозиционные журналисты», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

По словам главреда, журналисты будут до конца добиваться справедливости. «Если городской суд оставит решение районного суда, есть вероятность закрытия газеты. Но «благодаря» давлению со стороны депутата, активизировалась широкая общественность, которая нас поддерживает. Простые люди хотят собрать эту сумму. Они предлагают устроить акцию по сбору средств. Пройтись по всем областям. Пока мы приостановили народную инициативу: ждем решения городского суда. Много звонят из Оша, Жалал- Абада и Чуйской области», — говорит она.

По словам Назгуль Мамытовой на газету «Ачык саясат плюс» подали сразу несколько исков в этом году. Например, руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Гульмира Шакирова требует с издания 500 тысяч сомов. Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, чтобы понять какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась. Сейчас ждут результатов судмедэкспертизы.

Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это заочное решение в столичном суде. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Защитой газеты «Ачык саясат плюс» будет заниматься Медиа омбудсмен КР Акмат Алагушев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек