Третий Глобальный конкурс среди СМИ по освещению трудовой миграции

Международная организация труда совместно с Международной конфедерацией профсоюзов (МКП), Международной организацией работодателей (МОР), Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Международной федерацией журналистики и другими партнерами объявляет третий Глобальный конкурс среди СМИ по трудовой миграции (GMCLM).

На конкурс принимаются до двух работ на следующие темы:

Аспекты трудовой миграции; Справедливый найм трудящихся-мигрантов.

Журналистские материалы должны быть созданы и опубликованы в период с 1 января 2016 года по 27 октября 2017 года.

Более подобно об условиях конкурса можно узнать здесь.