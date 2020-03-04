Тренинг «Как журналисту поддерживать себя здоровым, счастливым и вдохновлённым?»

Журналистика – одна из самых предрасположенных к стрессу профессий. Журналисты каждый день общаются с теми, кто переживает трудности, испытывает проблемы, ищет помощи, и пропускают через себя боль и страдания других. Как уберечься от выгорания, не теряя «нерв» профессии? Как журналистам повысить собственную стрессоустойчивость? Об этом и других психологических аспектах работы журналистов пойдет речь на тренинге Jolanta Cihanovica 2-3 апреля 2020 года.

Тренер – Jolanta Cihanovica, международный тренер и консультант, психолог с более чем 20-летним опытом в определении потребностей в обучении, создании учебных программ, предоставлении тренинговых услуг бизнес-компаниям, неправительственным организациям. Обладает большим опытом работы с правозащитниками.

Тренинг пройдет на русском языке, с переводом материалов на кыргызский язык. Цель тренинга — помочь журналистам узнать, как работать со стрессом и травмой, которые возникают при работе в сложных условиях и при взаимодействии с людьми, подвергшимися насилию. Кроме того, журналисты узнают о практических методах по преодолению выгорания — как на индивидуальном уровне, так и на уровне работы в команде.

Двухдневный выездной тренинг для 20 журналистов из разных редакций, в том числе из других стран ЦА региона (стипендиаты АУЦА), позволит участникам погрузиться в тему с отрывом от производства и получить практические советы от опытного эксперта-психолога.

Даты проведения тренинга — 2-3 апреля 2020 года (четверг-пятница).

Приглашаются репортеры и обозреватели, особенно те из них, кто занимается расследованиями, криминальной хроникой, освещением фактов гендерного и домашнего насилия, паллиативной помощи.

Только отобранные кандидаты будут оповещены об участии в тренинге.

Крайний срок подачи заявок 19 марта 2020 года.

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