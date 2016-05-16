Тренинг «Геожурналистика в Центральной Азии: Работа с данными для экологических историй»

26-27 июня пройдет очередной региональный тренинг в рамках проекта “Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии”.

Здесь вы сможете освоить технику производства мультимедийных историй, включая использование карт, инфографика и данных наблюдений поверхности Земли, а также познакомится и завязать контакты со своими коллегами из других стран ЦА и международными тренерами:

Уильям Шуберт — cотрудник программы Internews Network, является организатором глобальной сети, которая состоит из 9000 журналистов-экологов из 130 стран, также является менеджером Earth Journalism Network. Содействует профессиональному развитию членов этих сетей в освещении экологических вопросов на глобальном уровне. Ранее работал в международном издании National Geographic Magazine. Закончил Государственный университет им. Гумбольдта, специализация в области картографии, экономики окружающей среды и изучения Китая.

Джеймс Фан — глобальный директор экологических программ «Интерньюс» и лектор в Высшей школе журналистики UC-Berkeley. Джеймс также является исполнительным директором Earth Journalism Network, которая объединяет более 4500 журналистов, освещающих экологические проблемы во всем мире, журналист, который занимается проблемами окружающей среды и науки в развивающихся странах. В течение девяти лет в 1990-х годах Фан работал в Таиланде, где был репортером и редактором ежедневной газеты The Nation. Его книга «Земля в огне» рассказывает об экологических проблемах и скандалах в Юго-Восточной Азии

Прием заявок заканчивается в понедельник 12 июня 2017 года. Более подробно о тренинге по ссылке http://livingasia.online/2017/05/30/training_geojournalism/

Форму заявки можно скачать здесь.