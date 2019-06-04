Телеканалы не могут исполнить закон и заполнить эфир собственным контентом

Мониторинг за выполнением телерадиокомпаниями требований закона о телевидении и радиовещании, в частности, соблюдения авторских и смежных прав, заполнения половины эфира на государственном языке, проводится «вручную». Автоматизированный мониторинговый центр не создан. Об этом на круглом столе сообщила заведующая отделом правового обеспечения, лицензионного контроля и организационной работы департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова.

Она напомнила, что в 2017 году внесены изменения в некоторые законодательные акты, в частности, о телевидении и радиосвязи, разрешительно-лицензионной деятельности. После разработано положение о выдаче разрешений для вещания телерадиокомпаниям.

«Департамент проводит мониторинг эфира практически вручную. К сожалению, человеческих ресурсов не хватает, работа занимает много времени. Но мы пытаемся вести ее. Сегодня проводим плановые проверки в отношении ТРК, которые получили год назад разрешение», — отметила Кыял Кенжематова.

По ее словам, ни одну ТРК пока не оштрафовали. Идет повторный мониторинг, после которого некоторые компании могут оштрафовать.

«Согласно положению, ТРК получают два раза предписание. После второго они должны представить соответствующие документы, в связи с чем не могут устранить нарушения», — заметила завотделом.

Гендиректор НТС Миржан Балыбаев добавил: у него есть письмо из Минфина в Минкультуры о том, что в бюджете нет средств на исполнение отраслевого закона о создании мониторингового центра в размере 2,5 миллиона сомов.

«В итоге далеко не все каналы исполняют требования закона по собственному контенту (не менее 50 процентов) и вещанию на государственном языке. С переходом на «цифру» ситуация усугубилась. Компаний стало больше, а рекламный рынок уменьшился. В итоге даже государственным ТРК не хватает средств на выпуск собственного контента. Что тогда говорить о частных, которые на самоокупаемости?» — заявил он.

С ним согласился и директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.

«Производство контента на государственном языке не отличается от производства на официальном. Речь вообще о создании собственного контента — телеканалам просто не хватает на это средств. Гораздо легче зарабатывать, просто крутя популярные пиратские фильмы. Вот и получается, что за 27 лет у нас практически нет собственного контента», — сказал он.

Участники круглого стола добавили, что государство тратит на содержание 15 каналов около 1 миллиарда сомов. «Лучше часть этой суммы направить на создание отечественного контента, на государственном языке через госзаказы», — подчеркнул Миржан Балыбаев.

«24.kg»