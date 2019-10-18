Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир

Телеканалу «Апрель» не удалось возобновить эфирное вещание. Об этом сообщило информагентство «Апрель».

«Мы готовились выйти в эфир, понимая, что все необходимые разрешительные документы для этого есть. Телеканал «Апрель», как средство массовой информации, закрыт не был. Разрешение на телевещание от Министерства культуры, информации и туризма КР аннулировано не было. Мы подготовили сетку вещания, собрали контент, технически обеспечили доставку сигнала на телевышку. Однако выйти в эфир нам так и не удалось. ОсОО «Цифровые технологии», которое обеспечивает вещание телеканала «Апрель», ответило отказом. Директор ОсОО «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев сослался на то, что имущество телеканала «Апрель» было арестовано. И, следовательно, арестована доля телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии», — написали в телекомпании.

Напомним, 9 августа 2019 года группа силовиков вынудила покинуть головного офиса коллектив оппозиционного телеканала «Апрель». Головной офис закрыт и опечатан. ОсОО «Апрель ТВ» арестовано. «И тем не менее телеканал «Апрель» ни на минуту не прекращал работать. Благодаря поддержке неравнодушных людей и медиасообщества нам удалось собрать необходимую аппаратуру и, буквально «на коленке», оборудовать новые студии. Мы продолжили работать в социальных сетях и на нашем Youtube-канале», — говорят журналисты этого СМИ.

Руководство телеканала подчеркнула, что арест доли «Апреля» не означает, что журналисты не имеют права ею пользоваться. Арест был наложен на имущество экс-президента Алмазбека Атамбаева только лишь для того, чтобы оно не было передано в третьи руки, считают в телекомпании.

«В этой связи, мы оставляем за собой право считать, что блокировка эфира телеканала «Апрель» есть продолжение кампании по подавлению свободы слова в Кыргызстане. И в данном случае руководство ОсОО «Цифровые технологии» стало невольным орудием в руках авторов и организаторов этой кампании. С сожалением приходится констатировать, что настоящее время в телевизионном эфире Кыргызстана оппозиционных телеканалов не осталось. С кем-то договорились, кого-то запугали. Телеканал «Апрель» отказался идти на компромиссы и менять информационную политику. В итоге его эфир просто заблокировали», — сказали в «Апреле».

Телеканал уже обратился к правозащитным организациям и медиасообществу с просьбой применить все законные инструменты для того, чтобы обеспечить свободное вещание независимых и оппозиционных телеканалов в Кыргызстане.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек